Вторият най-топъл май: Учени от ЕС предупреждават за трайно затопляне

Г одината започна с необичайно високи температури в световен мащаб, а северозападна Европа преживя изключително суха пролет, предаде Politico .

Миналият месец е бил вторият най-топъл май в световен мащаб, сочат данни на европейски учени.

