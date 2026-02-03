Свят

Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци

„Етническият руски град“ Енхе се е превърнал в туристическа дестинация след години асимилиране и политика за етническо единство в Китай

3 февруари 2026, 06:40
Руски град в Китай има водка и кирилица, но не и истински руснаци
Източник: iStock

Р уският президент Владимир В. Путин води война от почти четири години в западната част на обширната си страна, за да запази това, което той смята за жизненоважна част от „руския свят“ – граждани на Украйна, които говорят руски и имат кръвни връзки с Русия. На повече от 4 828 км на изток обаче Русия вече е загубила вековен чуждестранен аванпост на своя език и култура – отдалечен участък в Северен Китай, погребан в лед и сняг, предаде The New York Times.

Създаден от китайското правителство, номинално за защита на народните традиции и идентичността на малкото руско малцинство в Китай, „етническият руски град“ Енхе разполага с много брези, дебел сняг, дървени колиби в сибирски стил, надписи на кирилица и водка.

Той е най-голямата заплаха за „Русский мир“

Всичко, което му липсва, са истински руснаци.

Най-близкото, до което се доближава, са хора като кмета на града, Ли Пън, далечен потомък на руснаците, които, започвайки през 17-ти век, някога са доминирали в пограничните райони между Русия и днешния китайски регион Вътрешна Монголия.

След поколения смесени бракове с китайци, монголци и други местни жители, „етническите руснаци“ от Енхе са изгубили връзка с езика, традициите и православната християнска вяра на своите предци.

„След няколко години ще бъдем като всяко друго място“, каза кметът на селото. Член на Комунистическата партия, той описа постоянното изчезване на отделната руска идентичност като щастлив резултат от политиката на китайската държава към етническите малцинства. Тази политика е насочена към сливане на различните етнически групи в страната в единна, неделима Китай, обединена в подчинение на президента Си Дзинпин.

Си заяви пред официални лица от Вътрешна Монголия в Пекин през 2022 г., че етническите групи в Китай – включително 55 официално признати малцинства – трябва да „се държат заедно като зрънца нар“. Тази заповед драстично сви пространството за всички езици, различни от мандарин, и култури, различни от тази на ханските китайци, които съставляват над 90 процента от населението. Това доведе до сурови репресии на места с големи и понякога неспокойни етнически малцинства като Синдзян и Тибет. Властите също така засилиха натиска във Вътрешна Монголия, където някои етнически монголци протестираха срещу ограниченията за преподаване на техния език.

Дори в Енхе, където кампанията за асимилация очевидно е била изключително успешна, властите бяха нервни. Когато репортер от "The New York Times" и фотограф посетиха мястото, служители от регионалния офис за външни работи проследиха всяка тяхна стъпка и прекъсваха интервюта по необичайно натрапчив начин.

Путин призова руснаците да имат повече деца

Само на няколко километра от река Аргун, която маркира границата с Русия, днес Енхе има едва 2895 жители. Повече от 40 процента от тях са официално регистрирани като етнически руснаци, но малцина говорят друг език освен китайски, според официални лица.

Руската култура в Енхе оцелява до голяма степен като фолклорна карикатура, предназначена да привлича китайски туристи. Тя е поддържана „на изкуствено дишане“ в местен музей, представящ самовари, руски матрьошки, плакети на Сталин, дървена сауна и восъчни фигури на руснаци, облечени в старинни традиционни носии.

Голяма дървена маса е била отрупана с експозиция на руска кухня – хляб, колбаси и месо на шиш, всичко направено от пластмаса.

Екскурзовод показвал стар винилов музикален албум с кирилица, описвайки го като дело на „известен руски музикант“. Оказало се съветско пиратско копие на албум на Елтън Джон.

Ли, кметът на селището, разбира само няколко руски думи и говори китайски вкъщи със съпругата си, друг етнически смесен потомък на ранните руски заселници, и сина си. Той каза, че празнуват Православен Великден, но „само като културен празник“, който „няма нищо общо с религията“.

Джоу Юн, кравар, който ринел въглища, за да отоплява дома си един скорошен следобед, каза, че е регистриран като етнически руснак, но говори само китайски. Запитан дали е чувал за „Пуджин“, както наричат Путин на китайски, той се поколебал, преди да каже, че е „чувал за някой с това име в медиите“. (Служител рязко се намеси, казвайки, че въпросите за Путин нарушават „правилата за докладване“).

Началното училище в Енхе не преподава руски език – пропуск, който Путин осъжда като нетърпимо нарушение на правата на етническите руснаци в страни като Украйна и балтийските държави. Ограниченията върху дейността на Руската православна църква извън Русия също редовно се осъждат от Москва.

В Енхе Православната църква е изчезнала. Православен кръст, който някога е украсявал върха на златен купол на затворена дървена сграда в центъра на селото, е бил съборен. Местните власти отричат някога да е бил там, въпреки че кръстът е ясно видим на стари снимки.

Най-близката църква е на час път с кола в град Ергун, където наскоро е реновирана „Св. Инокентий Иркутски“ като туристически обект. Няма редовни служби. Затворена в една скорошна неделя, църквата е до „Площад на единството“ – парк, изпълнен с пропагандни табла, украсени с изявления на Си, призоваващи за етническо единство. В средата на парка стои голям бетонен нар, украсен с надпис от Си.

Дълъг червен транспарант на църковната ограда призовава за „китаизация на религията“ – препратка към политика, обявена от Си през 2016 г. за засилване на партийния контрол върху религиозния живот.

Наброяващи само около 16 000, етническите руснаци живеят разпръснати по протежение на над 4000 км граница на Китай с Русия. Енхе е единственото място, което е определено като зона, предназначена за етнически руснаци.

Руснаците започват да пристигат там в голям брой през 19 век след откриването на златни находища. Руснаците управлявали златни мини, както и строителството и експлоатацията на железопътна линия, докато китайски работници, почти всички необвързани мъже, се стичали за работа в ръководени от руснаци предприятия. Много от тях се оженили за руски жени.

Още руснаци пристигат след Болшевишката революция от 1917 г., като антикомунистически „бели руснаци“ се заселват от китайската страна на границата с вярата, че комунизмът скоро ще рухне в Русия и те ще могат да се върнат у дома.

Подобно на другите малцинства в Китай, етническите руснаци пострадаха по време на Културната революция – период на политически сътресения от 1966 до 1976 г. Преди това близките връзки между Москва и Пекин се разкъсаха, което доведе до въоръжен конфликт през 1969 г. по границата. Етническите руснаци бяха осъдени от фанатичните Червени гвардейци на Мао Цзедун, които разрушиха църквите им. Мнозина избягаха в Русия или извън нея.

Този епизод вече е изтрит от официалната история, тъй като Си и Путин се прегръщат в това, което наричат „приятелство без граници“.

„Не познавам добре тази част от историята“, каза Зу Ю, писател и експерт по местна култура и история в Ергун. „Може би тогава са се случили определени неща, но сега всичко е отлично“, добави той.

През декември, когато температурите падат под минус 22 градуса по Фаренхайт, Енхе е град-призрак, като остават само официални лица и няколко пастири на добитък и овце. През лятото обаче, според Ли, кмета на селището, има няколко автентични рускоговорящи етнически руснаци, предимно възрастни хора, които след това напускат през зимата.

През този сезон Енхе привлича десетки хиляди китайски туристи, съблазнени от перспективата да опитат от Русия и Европа, без да се налага да се притесняват за визи. Имитации на сгради в руски стил осеяват улиците, наред с големи боядисани великденски яйца и несъвместими неруски елементи като холандска вятърна мелница.

Китайските посетители, каза Ли, „харесват чуждестранния привкус“.

Зу, експертът по култура, каза, че ерозията на руския език и начин на живот в региона е резултат от смесени бракове, които най-вече са включвали етнически руски жени и мъже хански китайци.

„Ако една жена се омъжи за пиле, тя следва пилето, ако се омъжи за куче, тя следва кучето“, каза той, използвайки китайски идиом, отразяващ традиционния възглед, че жените трябва да се подчиняват на съпрузите си.

Годината на змията: Китай посрещна Нова година
11 снимки
китай
китай
китай
китай

 

Източник: The New York Times    
Енхе Руско малцинство в Китай Културна асимилация Китайска етническа политика Изчезваща култура Китайско руска граница Туризъм Вътрешна Монголия Имитация на руска култура Загуба на език
