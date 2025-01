Течове, пренаселеност, щети: Директорът на Лувъра разкри шокиращи проблеми

Д иректорът на Лувъра предупреди френското правителство за течове, пренаселеност и незадоволителен кетъринг в изтекло съобщение, която предизвика тревога за състоянието на най-посещавания музей в света.

Лорънс де Карс, първата жена, оглавила галерията, написа поверителна бележка за опасенията си до министъра на културата Рачида Дати по-рано този месец, която беше публикувана в четвъртък във вестник Le Parisien.

В него де Карс предупреди за “разпространението на щети в музейните пространства, някои от които са в много лошо състояние”.

Освен това някои области “вече не са водонепроницаеми, докато други изпитват значителни температурни промени, застрашаващи запазването на произведения на изкуството”, добави тя.

Де Карс каза, че Лувърът се нуждае от основен ремонт, който вероятно ще бъде скъп и технически сложен. Тя също отбеляза бюджетните проблеми на френското правителство и предстоящото затваряне на музея на Помпиду за ремонт.

