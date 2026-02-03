Изстрели, пожар и три жертви: Какво се е случило в хижата край "Петрохан"

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

П родължава разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода "Петрохан".

В неделя вечерта живеещи в района са чули изстрели. В понеделник преди обяд майката на единия от мъжете, с когото тя не е успявала да се свърже, е подала сигнал на телефон 112 за пожар и няколко тела.

Откриха три тела край прохода „Петрохан”, проверяват за убийство (СНИМКИ)

Телата са открити в близост до изгоряла постройка. Полицията и прокуратура остават лаконични, като потвърдиха само, че са открити.

Все още не е ясно дали по тях има огнестрелни рани, какво е оръжието на престъплението, както и какви са мотивите за случилото се.

Според неофициални данни тримата са простреляни, а един от тях се е обадил на майка си и е намекнал какво ще се случи.

Преди няколко години хижата сменила собствениците си. Оттогава хора, наричащи себе си рейнджъри, охранявали обекта и периметъра около нея в гората, пише NOVA.

Според информация на полицията трите жертви обитавали сградата. Оглед вътре в нея не може да бъде направен, тъй като се предполага, че има газови бутилки. Веднага след като от пожарната уверят, че периметърът е безопасен, полицаи ще извършат оглед.