Макрон проверява състоянието на Лувърa

Ф ренският президент Еманюел Макрон ще направи обиколка на Лувъра днес, дни след като директорът на музея предупреди за тежките условия за посетителите и артефактите в емблематичната парижка забележителност.

Държавният глава ще пристигне в най-посещавания музей в света този следобед, се казва в изявление на Елисейския дворец от миналата седмица, в което се съобщава за посещението.

„Лувърът е символ на Франция, той е източник на френска гордост“, заяви пред АФП президентски служител, който помоли да не бъде назоваван.

„Би било погрешно да останем глухи и слепи за рисковете, които засягат музея днес“, добави той.

Подобно на други френски национални музеи, Лувърът е затворен във вторник, което означава, че президентът няма да се срещне с широката публика по време на посещението си.

Лувърът разкрива модните тайни на "Шанел" и Диор"

Този ход беше обявен, след като Лоранс де Кар, първата жена начело на френската забележителност, написа по-рано този месец до министъра на културата Рашида Дати меморандум за своите опасения.

Тя предупреди за „ширещите се повреди в музейните пространства, някои от които са в много лошо състояние“.

Освен това някои помещения „вече не са водонепроницаеми, а в други се наблюдават значителни температурни колебания, които застрашават опазването на произведенията на изкуството“, допълни тя.

Emmanuel Macron will make an appearance the @MuseeLouvre tomorrow to announce a “major presidential project” in response to Museum President Laurence des Cars' warning about the deteriorating state of the institution. An Elysée comment suggests major works will be undertaken. pic.twitter.com/JexBkGrV9J