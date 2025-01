Лувърът разкрива модните тайни на "Шанел" и Диор"

Л увърът, най-посещаваният музей в света, за първи път показва рокли и аксесоари на модни къщи като „Шанел“, „Сен Лоран“ и „Диор“, предаде Ройтерс.

Експонатите са разположени в различни зали, като обхващат периоди от Античността до управлението на Наполеон Трети.

Deeply honored to be part of the @MuseeLouvre Couture exhibition which opens today and is the Louvre’s first-ever fashion exhibition. The syntopia dress is shown inside the Napoleon III apartments, uniting art history and Haute Couture in a monumental showcase. Curated by… pic.twitter.com/lMXzXW3hf0

„Париж е столицата на модата. Между модните къщи и града има много силна връзка, а Лувърът се намира в сърцето на Париж“, каза Оливие Габе, директор на отдела за декоративни изкуства в музея, пред Ройтерс при откриването на изложбата на модни облекла.

📸 From @reuterspictures : Take a look at some of the haute couture gowns and accessories from fashion houses displayed in the Louvre Museum https://t.co/GTL2v0WH0X pic.twitter.com/6W4I1Sztkb

Модните къщи често използват територията на френския музей за ревюта. „За първи път обаче в Лувъра модата е представена по този начин“, каза Габе.

I didn’t expect anything but exceptional and it was twice that 💌The first couture exhibition at the Louvre was already a must-seen, but its scenography is truly one of the most clever thing I’ve seen in a long time… If there’s one exhibition you should see this winter make it… pic.twitter.com/Es6nuJLrBZ