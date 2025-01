Louis Vuitton открива Седмицата на модата в Париж в Лувъра

С едмицата на мъжката мода в Париж започва днес, като с най-голям интерес се очаква ревюто на Louis Vuitton в Лувъра, което ще покаже новите идеи на музиканта и дизайнер Фарел Уилямс, съобщава АФП.

След като рапърът представи предишните си колекции на моста Пон Ньоф, както и в централата на ЮНЕСКО, сега той е избрал за декор двора на Лувъра. Никола Геские, артистичен директор на дамските колекции на прочутия бранд, вече е представял там няколко пъти своите модели.

Men's Fall-Winter 2025 Show. Men's Creative Director @Pharrell will reveal his new collection with @nigoldeneye at the Cour Carrée du Louvre in Paris.