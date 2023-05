Лула да Силва: Срещата със Зеленски пропадна, защото той закъсня

Б разилският президент Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че срещата с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на Групата на седемте в Япония е пропаднала, защото Зеленски е закъснял, съобщи Ройтерс.

Да Силва и Зеленски са имали уговорка да се срещнат "в 15:15 ч.". "Изчакахме и получихме информация, че той е закъснял", заяви бразилският президент.

Зеленски омаловажи факта, че не се е срещнал с бразилския президент Лула на срещата на Г-7, отдаде го на графика

Той подчерта, че украинският му колега "не се е появил".

President No Show! 🇧🇷's Lula Left Hanging as Zelensky Dodges Meeting



The Ukraine leader was reportedly late, before not bothering to attend a bilateral sit down, according to Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva.



