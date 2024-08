Апокалипсис в стил: Луксозните бункери на супер богатите

М алко неща изглежда успокояват екзистенциалните тревоги на свръхбогатите като бункер, проектиран да издържи на тотален ядрен Армагедон, предаде CNN.

И все пак вече не е достатъчно милиардерът, който е притеснен за бъдещето си, да построи гола празна стая в мазето. В днешните супер-първокласни имоти бункерите станаха луксозни и високотехнологични, като в някои случаи са с размерите на крепост, излязла от научно-фантастичен филм.

(Видеото е архивно: В тази европейска страна всеки си има бункер)

"Видяхме много по-голям фокус върху развлеченията", каза Ал Корби, който е в челните редици на луксозните бункери в продължение на 50 години като президент и основател на SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), базирана във Вирджиния, САЩ. "Ако ще можем да оцелеете под земята, искаме да се забавлявате."

“We’ve seen a lot more of a focus on entertainment,” said Al Corbi, who has been at the forefront of secure luxury for 50 years as the president and founder of SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), based in Virginia, in the US. https://t.co/ieohSBreQQ