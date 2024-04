Бункер от Студената война се продава за 700 хиляди евро

В горите югозападно от град Ксантен в Северен Рейн-Вестфалия незабележимо стръмно стълбище води на дванадесет метра под земята. В неговия край има масивна стоманена врата, а зад вратата се намира лабиринт от 850 квадратни метра с бетонни тавани с дебелина четири метра, пише Deutsche Welle.

Бункерът е стратегически разположен сред полета и представлява истинска капсула от Студената война. Продава се за 700 000 евро.

Бункерът е построен през 1967 г. от германските въоръжени сили като телекомуникационен център и е запазен в отлично състояние. Разпределителните табла и трансформаторите, които някога са били част от военния комплекс, все още са в добро състояние. Времето почти не е засегнало електрическите, водопроводните и вентилационните системи. Последният служител на Бундесвера е напуснал бункера през 2001 г.

Продавачът подчертава историческото очарование на сградата и огромния потенциал за за използване му. Имотът включва парцел с площ от около 9,1 хил. кв. м.

Рекламата на бункера подчертава и историческото значение на Ксантен. С какво е известно това градче на долен Рейн? На първо място - с археологическия си парк. В този музей на открито са изложени както оригинални, така и реконструирани архитектурни паметници от древната римска колония Улпия Траяна, основана на територията на днешния Ксантен през първи век след новата ера.

Sixty meters under a chalk hillside in the Danish countryside, for the first-time curious visitors are being offered tours of the top-secret bunker built at the height of the Cold War to shelter Denmark’s monarch and government from nuclear war pic.twitter.com/QAH45N57L6