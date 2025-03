Лукашенко кани Тръмп, Зеленски и Путин на мирни преговори в Минск

Б еларуският президент Александър Лукашенко предложи преговорите за мир в Украйна да бъдат проведени в Минск, като покани на тези преговори американския президент Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

Лукашенко направи това предложение в рамките на публикувано днес интервю с инфлуенсъра Марио Науфал, който е медийна знаменитост в социалната мрежа "Екс".

"Кажете на Тръмп, че го чакам тук, заедно с Путин и Зеленски", казва беларуският лидер в интервюто, записано на 27 февруари от беларуската новинарска агенция БелТА.

