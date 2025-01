Зеленски: Лукашенко ми се извини през първите дни на войната

У краинският президент Володимир Зеленски каза, че неговият беларуски колега Александър Лукашенко му се е извинил малко след началото на войната за това, че Русия е нахлула в Украйна от Беларус, предаде Укринформ.

"Говорих с Лукашенко по телефона в първите дни на войната и той се извини. Той каза: "Не бях аз, Путин изстрелваше ракети от моя територия". Това са негови думи, имам свидетели. (Лукашенко) заяви: "Извинявам се", разказа Зеленски в интервю за американския подкастър Лекс Фридман.

В отговор украинският президент обвинил беларуския си колега, че е същият убиец като руския лидер Владимир Путин. "Казах му: "Ти си същият убиец", а той ми каза: "Разбери, не можеш да се биеш с руснаците."

Zelensky:



Belarusian Leader Lukashenko apologized in the first days of the war and said he was not responsible for the missiles launched from Belarusian territory pic.twitter.com/MS6o3XKRZu