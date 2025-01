ЦИК на Беларус потвърди: Лукашенко е преизбран за президент

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) на Беларус потвърди днес, че Александър Лукашенко е преизбран за президент с близо 87% от гласовете на произведените вчера избори, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС.

Лукашенко побеждава убедително с 86,82% от гласовете. Останалите кандидати остават далеч назад, съответно Сергей Сиранков с 3,21 %, Олег Гайдукевич е получил 2,02 %, Анна Канопацкая - 1,86%, а Александър Хижняк - 1,74 процента, съобщи ЦИК.

Политически реакции след преизбирането на Лукашенко

Опонентите на Лукашенко, много от които са в затвора или в изгнание заради безмилостните му репресии срещу свободата на словото, определиха изборите като фалшифицирани, подобно на предишния президентски вот през 2020 г., който предизвика продължили с месеци, безпрецедентни протести в историята на страната с население от 9 милиона души, отбелязва АП.

Belarusian leader Alexander Lukashenko extends his 31-year rule with a massive election win in the presidential election https://t.co/ZJ2iwF4uVQ pic.twitter.com/YIVpfoqJ64