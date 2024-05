"Ловци на вируси" откриха силно патогенен птичи грип в Ню Йорк

С поред проучване е установено, че малък брой диви птици в Ню Йорк са заразени със силно патогенния щам H5N1.

(Във видеото може да научите повече за: Нова вълна от птичи грип във Франция поражда опасения за смъртоносният вирус)

Това е първата широкомащабна оценка на птичия грип в градска популация от птици в САЩ.

Макар че обикновено смятаме, че рискът за хората е най-голям в селските райони, около места като птицеферми, проучването подчертава необходимостта от осведоменост за други начини на заразяване.

Авторите на проучването подчертават, че новината не е повод за тревога и че няма причина да се смята, че обществеността в Ню Йорк е изложена на значителен риск.

