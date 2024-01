Птичи грип погуби полярна мечка в Аляска

П олярна мечка почина от птичи грип в САЩ, съобщи "Гардиън". Настоящата вълна на варианта H5N1 се разпространява в цял свят от 2021 г., убивайки милиони птици и хиляди бозайници.

Вирусът H5N1 е изключително заразен и се разпространява и в най-изолираните региони на планетата.

Смъртта на мечката през декември беше потвърдена от властите в Аляска. Това е първият случай на полярна мечка, починала след заразяване с вируса. Вероятно мечката се е заразила от трупове на инфектирани птици.

Полярните мечки са застрашен вид. Особено опасно за тях е намаляването на количествата морски лед.

Възможно е да има други нерегистрирани случаи на заразени и загинали от птичи грип мечки, тъй като тези бозайници живеят в отдалечени територии.

Досега има потвърдени случаи на заразени и починали американски черни мечки и кафяви мечки. Белоглави орли, лисици, чайки са сред видовете, чиито представители в Аляска са засегнати от птичи грип през последните месеци.

Даяна Бел, професор по опазване на околната среда от университета на Източна Англия, нарече случаите в Антарктика и Арктика "ужасяващи". Все повече бозайници умират от птичи грип, а повишаването на случаите сред хищниците показва, че не става въпрос за болест, срещана само при птиците.

