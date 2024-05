Лютив чипс уби тийнейджър в САЩ

А мерикански тийнейджър е починал от спиране на сърцето, след като е участвал в предизвикателство в социалните мрежи, при което хората се осмеляват да изядат един-единствен изключително лют чипс тортиля, показа аутопсията на младежа на 16 май.

14-годишният Харис Улоба от Масачузетс е починал, след като взел участие в така нареченото "Предизвикателство с един чипс" - в което участва един чипс, произведен от Paqui, поръсен с чушки Carolina Reaper и Naga Viper.

The cause of death was listed as cardiopulmonary arrest “in the setting of recent ingestion of food substance with high capsaicin concentration” after eating Paqui chips. https://t.co/XRuoSovGFQ