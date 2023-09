14-годишно момче умира след опасно предизвикателство с лют чипс

Т ийнейджър от Масачузетс почина, след като изяде пикантен чипс за предизвикателство в социалните мрежи, съобщава People.

Според CBS News Харис Улобах участвал в "Предизвикателството на един чипс" в петък - вирусна тенденция в социалните медии, която включва ядене на пикантен чипс, съдържащ едни от най-лютите чушки в света от сорта "Каролина Рийпър" и "Нага Вайпър".

Майката на Харис - Лоис Уолобах, разказва пред медията, че в същия ден училищната медицинска сестра в гимназия "Дохърти Мемориал" ѝ се обадила и ѝ казала, че синът ѝ е припаднал, след като е изял чипса. Второкурсникът от гимназията е бил взет от училище, а към 16:30 ч. членовете на семейството съобщават, че са намерили тийнейджъра в безсъзнание.

След това те отвели Харис в близката болница, където е обявен за мъртъв, казва Лоис пред NBC-10 Бостън.

A 14-year-old teenage boy, Harris Wolobah was pronounced dead hours after partaking in the viral One Chip Challenge. https://t.co/bjrRNvM8Kz

Говорител на обществените училища в Уорчестър потвърди пред NBC-10 Бостън, че Харис се е почувствал зле и е отишъл в кабинета на медицинската сестра, бил е изпратен вкъщи и е починал по-късно същия ден.

Бащата на Харис - Амос Улоба, заяви пред WBZ, че синът му не е имал "никакво медицинско състояние". Към този момент резултатите от аутопсията на Харис все още се очакват и причината за смъртта не е официално установена, според Boston Globe.

"Моля се на Бога нито един родител да не преминава през това, през което преминавам аз", казва Лоис пред WBZ.

"Не искам да виждам никого да страда така, както аз страдам. Синът ми толкова много ми липсва, толкова много ми липсва".

TEEN DIES AFTER ATTEMPTING ‘ONE CHIP’ TIK-TOK CHALLENGE



14-year old, Harris Wolobah from Massachusetts, reportedly died after taking part in a viral tic-tok challenge known as “the 1 chip challenge. Read the rest at Nayze Media! https://t.co/dJGT40wERG pic.twitter.com/1YAg8SPZeQ