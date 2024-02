"Това е илюзия за храна": Преяждаме с ултрапреработени храни

З ащо много хора преяждат с чипс, зърнени закуски, торти, пудинги и други ултрапреработени храни, въпреки че знаят, че тези храни може да не са здравословни?

Според новите научни изследвания това може да се дължи на производствените процеси, които "предварително смилат" суровите хранителни съставки - създават ултрапреработени храни, които заобикалят сигналите на организма за ситост.

Какво означава "предварително преработена храна"? За производството на евтина и вкусна храна, която се пакетира за удобство, основните хранителни култури като царевица, пшеница и картофи се раздробяват на молекулярните им части - нишестени брашна, протеинови изолати, мазнини и масла - или това, което производителите наричат "каши".

Why are we so unhealthy?



Simple. We eat too many ultra-processed foods. pic.twitter.com/VNfk9kBjvS