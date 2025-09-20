Литва за снощната атака на Русия срещу Украйна: Агресорът ще продължи да атакува, ако не бъде спрян

Румънски министър: Очакваме нови руски провокации, трябва да сме готови да се защитим

Л итовският външен министър Кестутис Будрис изрази съболезнования за жертвите на снощната руска атака срещу Украйна, като отбеляза, че Украйна е спряла настъплението на агресора и призова съюзниците да положат допълнителни усилия.

(Във видеото: Президентите на Полша, Литва, Латвия и Естония посетиха Украйна)

Министърът написа това в социалната мрежа "Екс", съобщава агенция Укринформ.

Just on the eve of #UNGA🇺🇳, another night of terror struck the people of Ukraine. At least three were killed and more than 20 injured—Russia once again showed its cynical, brutal face by launching drones and missiles at civilian homes and infrastructure in 🇺🇦. The real intentions… pic.twitter.com/K18W59fbCx — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) September 20, 2025

Будрис посочи, че Русия е атакувала Украйна в навечерието на заседание на Общото събрание на ООН.

"Русия отново показа своето цинично и брутално лице, като изстреля дронове и ракети по граждански цели и инфраструктура в Украйна. Истинските намерения зад "мирните преговори" сега са очевидни. Изказваме най-дълбоките си съболезнования за невинните жертви на тази варварска атака и на техните близки. Скърбим заедно с народа на Украйна", написа Будрис.

Той подчерта, че "агресорът няма да спре, докато не бъде спрян". Будрис припомни, че Украйна до голяма степен е спряла настъплението на Русия по суша и по море, но също така "отчаяно се нуждае от помощ във въздуха: тя се нуждае от системи за противовъздушна отбрана и от финансова подкрепа, за да продължи да развива собствените си способности, които вече са показали невероятен напредък".

"Литва се е ангажирала да допринесе за закупуването на системи "Пейтриът" за Украйна. Сега е моментът всички да се замислят и да си зададат въпроса: направихме ли достатъчно и можем ли да направим повече, за да сложим по-скоро край на тази лудост ?", заяви литовският външен министър.

Както съобщи Укринформ, снощи руските сили са изстреляли 40 ракети и около 580 дрона срещу Украйна. нанесени са удари по Днипропетровска, Николаевска, Черниговска, Запорожка, Полтавска, Киевска, Одеска, Сумска и Харковска област. Към момента е потвърдено за десетки ранени и трима убити при атаките.