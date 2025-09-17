Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Л итовските власти повдигнаха обвинения срещу 15 души за терористична дейност във връзка със заговор, подкрепян от Русия, за изпращане на пакети-бомби миналата година в Германия, Полша и Великобритания.

Според литовската прокуратура заподозрените са използвали куриерски компании, за да изпратят четири пратки с експлозиви, скрити в опаковки от козметика, от столицата Вилнюс до различни европейски държави. Три от устройствата са избухнали – на летището в Лайпциг, в камион в Полша и в склад във Великобритания – докато четвъртото е било дефектно. Случаят се разглежда в рамките на международно разследване.

Сред обвиняемите има руски, литовски, латвийски, естонски и украински граждани, но не е ясно колко от тях са в ареста. Според прокуратурата престъпленията са били „организирани и координирани от граждани на Руската федерация, свързани с военните разузнавателни служби на Русия“.