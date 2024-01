„Повярвайте в себе си“: Линдзи Вон сподели вдъхновяващо послание след операциите

Л индзи Вон сподели мотивиращо послание, докато се възстановява от предишни операции на коляното.

След като претърпя множество операции на коляното, 39-годишната олимпийска скиорка сподели поредица от снимки в Instagram, документиращи пътя ѝ към възстановяване.

Тя също така сподели четири снимки от публикацията в своите Instagram Stories, като добави надписи към всяка от снимките.

На първата снимка Вон се вижда след операцията ѝ през юли 2023 г., където тя се приближи една крачка до операцията за смяна на коляното – и се наслади на няколко парчета пица.

Тя също така сподели компилация от предишни груби падания по склоновете през годините.

Заедно с няколко снимки след различни операции, тя публикува снимки с онези, които били на нейна страна през годините - включително сладка снимка на кучето ѝ, лежащо на коляното ѝ.

Вон завърши поредицата с вдъхновяващи снимки, на които тя показва живота си по време на възстановяването си, включително кадър, на който стои без патерици. Тя включи и мотивиращото послание: „Но аз се изправих! И знам, че и ти можеш! 💪.“

Lindsey Vonn Shares Inspiring Message Post-Surgery as She Reflects on Tough Times: 'Believe in Yourself' https://t.co/lWSDhGBqo6

Олимпийската златна медалистка също написа вдъхновяващ надпис: „Бях наранена и счупена, но винаги съм излизала от другата страна по-добър човек. Колкото и пъти да падах, винаги се изправях. Все пак не го направих сама. Толкова съм благодарна, че имах подкрепата на приятели, семейство и вас, моите фенове.”

„Знаейки, че имам хора, които ме подкрепят, ми помогна в най-мрачните ми часове“, продължи тя. „Всеки ден се опитвах да поставя единия крак пред другия, докато в крайна сметка това ме върна там, където исках да отида… което обикновено беше върха на планината 🏔️ 😍.“

„Всички сме на свой собствен път, но ако сте наранен или преминавате през труден момент, вярвайте в себе си и знайте, че ще излезете от него по-добър и по-силен човек. Получихте това 💪🏻“, заключи тя.

Lindsey Vonn shares an inspirational message about overcoming adversity as she shares snaps from various surgeries: 'No matter how many times I fell, I always got back up' https://t.co/nGGTt1Pid0