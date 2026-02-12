Свят

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Открит в крепост в Източна Хърватия, трупът е бил ексхумиран, обезглавен и погребан повторно с лицето надолу

12 февруари 2026, 06:47
Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“
Източник: iStock

Л ицето на „вампир“, чиито останки са били малтретирани посмъртно, за да се предотврати възкръсването му, може да бъде видяно за първи път от повече от 400 години. Открито в гроб в Рацеша, крепост в Източна Хърватия, тялото е било изровено, обезглавено и погребано отново с лицето надолу под тежки камъни, съобщава Sky News.

Тъй като оскверняването не може да бъде обяснено с фактори на околната среда, експертите вярват, че е направено, за да се спре завръщането на мъртвеца като вампир. Сега лицето на покойника може да бъде видяно за първи път от векове, след като учени възстановиха неговия образ по черепа му.

Археологът Наташа Саркич, част от екипа по разкопките, казва, че страхът, вдъхновен от мъжа след смъртта му, може да произтича от страха, който е вдъхвал приживе.

Тя заявява: „Биоархеологическият анализ показа, че този мъж често е участвал в насилствени конфликти и е починал от насилствена смърт. Той е преживял поне три епизода на сериозно междуличностно насилие през живота си“.

„Една от тези атаки е оставила лицето му обезобразено, което би могло да предизвика страх и отвращение, водещи до социално изключване. Още преди да се възстанови от предпоследната травма, той е претърпял последна, фатална атака“.

Тя продължава: „Вярвало се е, че лицата, които са починали от насилие, държали са се агресивно приживе или са били считани за грешни или социално девиантни, са изложени на риск да станат вампири“.

„Той може да е бил считан за „вампир“ или свръхестествена заплаха поради лицевото си обезобразяване и маргиналния си начин на живот, характеризиращ се с многократно насилие. Смятало се е, че такива същества са неспокойни, отмъстителни и способни да наранят живите, да разпространяват болести и да убиват хора или добитък“.

Д-р Саркич обяснява, че в славянската традиция душата остава привързана към тялото за около 40 дни след смъртта. През това време могат да се използват различни превантивни мерки, за да се попречи на мъртвите да се върнат като вампири. Те включват пробождане с кол, изгаряне или обезглавяване на трупа, погребване с лицето надолу, затискане с камъни и връзване на крайниците. Следователно това погребение показва „практики, обикновено свързвани с ‘антивампирски’ ритуали по онова време“, допълва д-р Саркич.

За да завърши реконструкцията, графичният експерт Сисеро Мораес започва с виртуално възстановяване на черепа на мъжа, използвайки данни от КТ сканиране.

„Въпреки че черепът беше донякъде фрагментиран в момента на откриването му, беше възможно да бъде реконструиран и дигитализиран“, казва д-р Саркич.

След това са използвани допълнителни данни от живи донори, за да се определи вероятното разположение на чертите на лицето и дебелината на меките тъкани на различните места по черепа. Използвана е и техника, наречена анатомична деформация, при която главата на донор се коригира виртуално, докато съвпадне с черепа на обекта, разкривайки потенциално лице.

Комбинирането на тези подходи разкрива обективно лице, базирано единствено на формата на черепа, без субективни черти като коса или тен на кожата.

Втора версия на лицето е по-артистична, като въвежда някои от тези спекулативни елементи за по-реалистично пресъздаване. Г-н Мораес казва, че образът е „враждебен и заплашителен“.

„Белегът на лицето и другите наранявания, получени през живота му, са доста значим знак, че животът му може да е бил доста бурен“, казва той.

„Вампирът“ от Рацеша е живял през XV или XVI век, бил е висок около 162 см и се смята, че е починал на възраст между 40 и 50 години. Предвид нараняванията му, той може да е бил войник или просто човек, свикнал с насилствени срещи. Той е бил погребан вътре в сграда, която изглежда е била църква, въпреки че гробът му е бил на „най-неблагоприятното място“ до стената.

Изглежда, че главата му буквално е била откъсната от тялото, тъй като няма следи от порязвания по врата, черепа и раменете, съответстващи на обезглавяване с инструмент.

Гробът му е открит през 2023 г. и е един от повече от 180-те погребения в крепостта, разположена на около 110 километра югоизточно от Загреб.

Други примери за вярвания във вампири могат да бъдат намерени другаде в Европа, включително осквернени гробове в Полша. В Сърбия пък тялото на Петър Благоевич е било прободено с кол в сърцето и изгорено като заподозрян вампир след смъртта му през 1725 г. Юре Грандо Алилович, хърватски селянин, починал през 1656 г., също е описан като вампир в историческите архиви.

Смята се, че Рацеша първо е била обитавана от тамплиерите, след това от рицарите хоспиталиери и накрая от местната аристокрация. Мораес, Саркич и техните съавтори публикуват своето изследване в списание OrtogOnLineMag.

Вампир Археология Реконструкция на лице Антивампирски ритуали Хърватия Средновековни вярвания Славянски традиции Обезглавяване Биоархеология Рацеша
