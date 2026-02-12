Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

И зоставено селце насред уелската провинция изглежда сякаш е излязло направо от постапокалиптичен филм на ужасите, предаде ВВС.

Но тук не скитат зомбита, а цари само зловеща тишина, с плевели, прорастващи през къщите и езеро без никакъв жив свят.

Джей Къртис заснемал с дрон в Ландарси, Нийт Порт Талбот, когато попаднал на това, което описал като "това странно селище насред стар рафинериен обект".

То трябвало да се превърне в процъфтяваща общност от 10 000 души, като дори тогавашният принц Чарлз го е посетил, за да провери напредъка – но обектът е мистериозно изоставен преди повече от десетилетие.

Защо точно е спряна работата, остава донякъде мистерия, като собственикът на обекта и местните власти мълчат, а хората споделят теории с Джей онлайн.

Той признава, че първоначално е мислил, че е "нещо като от апокалиптичен филм", добавяйки: "Просто изглеждаше напълно изоставено.

"В един момент си помислих, че може би е снимачна площадка, защото в Уелс в момента се провеждат много снимки.

"Едва когато се приближих малко с дрона, осъзнах, че това е пълноценно селце от къщи с гаражи, електричество и осветление."

38-годишният мъж от Суонзи документира изоставени и забравени места в цяла Великобритания в опит да запази историята "преди тя да изчезне".

Докато проучвал района около стария петролен рафинериен обект, той се натъкнал на група къщи, които изглеждали скъпи, с "усещане за очарователна вилна къща", но били оставени да се рушат тежко.

Имало и трева, прорастваща през цимента.

Джей казва, че няма "ясен отговор" защо жилищният комплекс не се използва.

Неговото любопитство се превърнало във въпроси и той осъзнал, че това е район, който някога е бил добре познат на местните, но за който той самият е забравил.

Джей си спомни за шума около посещението на крал Чарлз през 2013 г., докато течала работата по превръщането на един от най-големите кафяви терени в Европа в процъфтяваща общност.Само 294 жилища са построени досега, а пътищата така и не са свързани.

Откакто споделил подробности от посещението си онлайн, Джей каза, че хора са му изпращали съобщения с теории защо земята никога не е била използвана.

Те варират от петролно замърсяване и неподходяща почва до липса на финансиране или "липса на интерес" към проекта.

Той се насладил как социалните мрежи запълнили празнините, като бивши работници от рафинерията и строители предлагали своя собствена версия на събитията."Няма истински ясен отговор," каза той.

"Това е, което озадачава повечето хора."

Джей добави, че някои хора дори са съобщили за коли, които идват и си отиват през нощта, което предполага, че обектът може все още да се използва за нещо, което само допринася за мистерията.

"СТМ Брайтън Груп" (STM Brighton Group), дъщерно дружество на "Ревантидж" (Revantage), е предприело рекултивационни дейности на кафявия терен, откакто е придобит през 2008 г.

То е подало заявление за устройствен план през ноември 2021 г. за 1800 нови жилища, малка група търговски площи, с предвидена земя за ново начално училище.

Но оттогава няма напредък в съгласуването на правилното градоустройствено предназначение за бившия петролен рафинериен обект.

От "Ревантидж" отказаха коментар, както и общинският съвет на Нийт Порт Талбот.