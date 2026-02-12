Свят

Американски сили се изтеглиха от базата Ат Танф в Сирия

Втори източник потвърди изтеглянето и уточни, че американските сили са започнали процеса преди 15 дни

12 февруари 2026, 09:30
Американски сили се изтеглиха от базата Ат Танф в Сирия
Източник: istock

А мериканските сили, разположени в Сирия като част от международната антиджихадистка коалиция, се изтеглиха от базата Ат Танф край границата с Йордания, предаде Франс прес, позовавайки се на двама военни представители от Сирия.

„Американските сили завършиха изтеглянето от Ат Танф днес“, заяви сирийски военен представител и добави, че те са преместени в базата Ал Бурж в Йордания.

„Сирийското Министерство на отбраната днес изпрати военни, за да запълнят празнината, останала след напускането на американците“, добави той.

Втори източник потвърди изтеглянето и уточни, че американските сили са започнали процеса преди 15 дни.

Американците „ще продължат да координират от Йордания“, каза той.

Междувременно международни коалиционни сили остават разположени в Североизточна Сирия - в районите, които доскоро бяха под контрола на кюрдските сили.

След изтеглянето от Ат Танф американските войски в Сирия остават разположени основно в базата Касрак в източната провинция Хасака, съобщи Сирийският център за наблюдение на правата на човека – базирана във Великобритания организация с обширна мрежа от източници в Сирия.

САЩ установиха международна коалиция, след като джихадистката групировка „Ислямска държава“ (ИД) превзе огромни територии в Сирия през 2014 г., възползвайки се от гражданската война, както и в Ирак.

ИД беше победена в Сирия през 2019 г. основно от кюрдските сили, подпомагани от коалицията. В Ирак групировката беше победена през 2017 г.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Американски сили Изтегляне на войски Ат Танф Сирия Йордания Ислямска държава Международна коалиция Кюрдски сили Военна база Сирийско министерство на отбраната
Президентът Йотова връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Еднакви визии, различни позиции: Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не постигнаха споразумение в съда

Еднакви визии, различни позиции: Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не постигнаха споразумение в съда

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Само един европейски бранд е в топ 10 на най-безопасните коли

Само един европейски бранд е в топ 10 на най-безопасните коли

Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
