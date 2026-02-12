Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Н а 12 февруари православната църква почита паметта на свети Мелетий, Антиохийски архиепископ.

В началото на IV в. престанали гоненията на християните от властта, но различни ереси започнали да смущават живота на Църквата. Особено се разпространила ереста на александрийския богослов и свещеник Арий. Макар и осъдена от Първия вселенски събор в Никея (325 г.), тя продължила да набира последователи с помощта на властта.

Синът на император Константин Велики, Констанций Втори (337-361 г.), продължил политиката на баща си в подкрепа на бързо разпространяващото се християнство, но станал привърженик на арианинството и започнал да преследва православието. В много градове се появили по двама епископи – православен и арианин. Народът и духовенството се присъединявали ту към единия, ту към другия.

В такива трудни условия в Антиохия бил избран за архиепископ свети Мелетий. Роден в 310 г. в град Мелитин, Армения (днес Малатия, Турция), той се отличавал с ученост и висока нравственост. Първо бил избран за епископ на град Севастия (днес Сивас, Турция). А когато в голямото християнско средище Антиохия, Сирия, православната общност била застрашена от ширещото се арианство, тамошните християни в 360 г. поканили за архиепископ Мелетий, известен като застъпник за правата вяра.

Само след месец обаче архиепископът бил отстранен по заповед на Констанций и заточен в Армения, защото поддържал православната вероизповед. След няколко години бил върнат в Антиохия, но скоро последвало ново заточение по заповед на император Валент. Върнал се едва в 379 г., а през 381 г. император Теодосий свикал Втория вселенски събор и предложил Мелетий за негов председател. Обаче изтощеният от толкова изпитания светител починал преди края на събора.

Народни поверия и обичаи

Днешната дата е пресечна точка на метеорологични гадания от миналото, строги забрани и дълбоко духовно преклонение. Народният календар за 12 февруари е изпъстрен с поличби, които обещават ранно пробуждане на природата, но и изискват смирение в действията.

Старите хора казват, че днес небето „говори“. Ако то е ясно и чисто, можем да очакваме топла и подранила пролет. Южният вятър е сигурен знак, че студът отстъпва, а птичите песни в ранните часове само потвърждават наближаващо затопляне и настъпване на ранна пролет.

Ден за застой, а не за старт

Ако сте планирали да поставите началото на голям проект или да чертаете планове за бъдещето точно днес, народната мъдрост съветва да изчакате. Смята се, че всяко ново начинание, започнато на 12 февруари, е обречено на неуспех и няма да донесе очакваните плодове. Вместо да рискувате, по-добре оставете важните решения за по-благоприятен момент.

Трапеза и мистика

За да привлечете изобилието в дома си, традицията повелява на масата да присъстват рибни ястия. Те са символ на благополучие и се вярва, че носят късмет на семейството.

Спомнете си какво сънувахте снощи – според преданията нощта срещу 12 февруари „изпраща“ пророчески сънища. Обърнете внимание на виденията си, докато спите, тъй като те могат да съдържат важни послания.