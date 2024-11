Липса на човешка емпатия и политическа смелост: Лидерският провал на Шолц

К огато германският канцлер Олаф Шолц се чувства неловко, той си докосва очилата. Или си играе с химикалката, вратовръзката или с телефона си... с каквото намери. Прави го, когато го похвалят - макар че това се случва рядко. Но най-често го прави, когато го нападат.

Вижте само първото заседание на Бундестага след решението на Шолц да уволни финансовия министър Кристиан Линднер и да предизвика предсрочни избори. Политиците от всички останали партии в Германия излязоха на трибуната, за да се подиграват на канцлера, а лидерът на Германската консервативна партия заяви, че той е ръководил „най-лошото правителство на всички времена“ - и Шолц маниакално превъртя мобилния си телефон. Това посочва авторът на Politico Джон Кампфнер. Той е британски писател, телевизионен водещ и коментатор.

Междувременно човекът, който най-вероятно ще го наследи, лидерът на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц, избегна подобна хипербола, но нанесе по-болезнен удар. В момент, когато цялата политическа и бизнес класа в Германия е в състояние на отчаяние от резултатите от изборите в САЩ, Мерц заяви, че новоизбраният президент Доналд Тръмп може би си спомня смътно Шолц, преди да добави: „Не си мислете, че имате право да говорите с този нов президент. Той ще ви захвърли.“

“Или се интегрирайте, или умрете като глобална сила”: Вярва ли Германия още в Европа?

Като цяло изглежда, че германската политика придобива нова горчивина, докато навлиза в един от най-критичните си моменти. И всеки е зает да обвинява всички останали, че са подвели страната.

Бившият канцлер Ангела Меркел е обвинявана за енергийната зависимост на Германия от Русия и за неуспеха ѝ да реформира икономиката. Линднер, чието зрелищно уволнение ускори последната драма, е обвинен в подкопаване на правителството. Зелените са обвинени, че поставят акцент върху изменението на климата, а не върху икономическото благосъстояние. ХДС се смята за опортюнистичен, а Мерц - за груб. След това, разбира се, се появяват двете крайнодесни партии и опасностите, които те представляват за либералната демокрация.

Но, разбира се, един човек се е провалил повече от всички останали - и това е Шолц. Всезнайкото, човекът, на когото липсва както човешка емпатия, така и политическа смелост, човекът, който вижда ролята си не на капитан на отбора, а на съдия, който постоянно се заяжда с другите две партии в своята коалиция, вместо да ги ръководи. Това посочва Джон Кампфнер за Шолц.

Изборите поставят под въпрос легендарната “дългова спирачка” на Германия

Затова може да изглежда озадачаващо, че Шолц, човекът с най-нисък рейтинг на популярност, ще остане кандидатът на Социалдемократическата партия (SPD) за канцлер, особено когато тя можеше да избере министъра на отбраната Борис Писториус, който се оказва най-популярен. Но и той, и партията се огънаха, смята журналистът.

Шолц поне постъпи решително, като прекрати коалицията. Но дори и в този единствен акт той не се ангажира напълно. Вместо това той се опита да спечели време и да отложи вота на доверие за януари, така че изборите да се проведат едва в края на март, посочва авторът на Politico

Шолц се надяваше - и все още се надява - че ще може да използва времето, за да се възползва от грешките на съперниците си. Това се случи и последния път: По време на речта на федералния президент пред жертвите на наводненията през 2021 г. кандидатът на ХДС Армин Лаше беше хванат да се смее на шега извън сцената. Кандидатът на Зелените и настоящ външен министър Аналина Баербок също си навлече неприятности заради обвинения. И в резултат на това Шолц успя да се промъкне, без да каже или направи нещо забележително по време на тази предизборна кампания.

