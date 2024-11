Мъск нарече Шолц "глупак", Германия отхвърли думите му

М илиардерът Илон Мъск нарече германския канцлер Олаф Шолц „глупак“ в четвъртък, след като неговата трипартийна коалиция се разпадна.

В отговор на публикация, в която се споменаваше, че правителството на Шолц се е разпаднало, Мъск заяви на немски: „Olaf ist ein Narr.“ В превод това означава: „Олаф е глупак“.

Запитан от последовател на X дали говори за германския канцлер, Мъск отговори с емотикони: „💯😂.“

Тази седмица Мъск е в подем, след като изигра ключова роля в победната кампания на Доналд Тръмп за връщане на Белия дом.

Тръмп посочи, че ще възнагради своя поддръжник милиардер, като в реч през септември обеща да създаде комисия за ефективност на правителството, оглавявана от Мъск, ако спечели изборите.

Но Мъск е в сблъсък с европейските служители, борейки се с регулаторите и правителствата на няколко фронта. Той си навлече критики за управлението на X, като се сблъска с обвинения, че е позволил на сайта да се разпространява реч на омразата.

How does Germany react when the richest man in the world calls its chancellor a fool?



After the coalition collapse, Elon Musk posted "Olaf ist ein Narr" ("Olaf is a fool") on X.



The government's spokeswoman didn't seem too bothered. pic.twitter.com/zvScqR7bg6