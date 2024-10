“Или се интегрирайте, или умрете като глобална сила”: Вярва ли Германия още в Европа?

Н икой в Европа не обсипва с комплименти германския канцлер Олаф Шолц. Така че, когато Джо Байдън се обърна към германския лидер по време на първото си и последно президентско посещение в Берлин по-рано този месец и каза „благодаря, благодаря, благодаря“, канцлерът не можа да се въздържи да не се усмихне широко. Това пише в свой анализ Politico.

Тъй като германската икономика се задъхва вече втора година от рецесията, а коалиционното му правителство е на ръба на пропастта, Шолц се нуждае от подкрепа. Съвсем скоро той може да се сблъска с бившия американски президент Доналд Тръмп, който не е приятел на Германия. А поради няколко спора, някои от които той умишлено предизвика, Берлин вече има твърде малко съюзници в Европа, пише Politico.

Една политическа фигура, която би се усмихнала на Шолц, е бившият британски министър-председател Маргарет Тачър, която години наред водеше битки с Брюксел, за да се изкаже, дори и да знаеше, че няма да победи. При победа или неуспех, за Тачър най-важното в политическите ѝ битки с Европа беше авторитетът, който тя получаваше у дома - и изглежда, че това е и тактиката на Шолц. Лидерът на най-мощната икономика на континента и на страната, която някога беше смятана за най-сътрудничещата в Европа, Шолц изглежда гледа на блока като на проблем, който трябва да бъде управляван. В същото време европейските институции и страните членки изглежда смятат Шолц за проблем, който също трябва да бъде управляван.

"Европа е на кръстопът": Шолц и Макрон призоваха за реформи

Разбира се, някои могат да твърдят, че действията на Германия никога не са били толкова щедри, колкото думите ѝ. За това те биха посочили финансовия срив от 2008 г. и последвалата дългова криза и биха предположили, че Берлин е гледал на партньорите си от ЕС като на храна за износ, която трябва да спазва строгата му фискална линия.

Меркантилизмът винаги е играл важна роля в дипломатическите отношения на Германия. Но разликата между тогава и сега е, че Германия вече не се опитва да минимизира различията.

Ето няколко скорошни примери: Германия беше една от петте членки на ЕС, които отхвърлиха налагането на мита върху китайските електромобили. Шолц беше подложен на постоянен натиск от страна на германските производители на автомобили, които разчитат на продажбите си в Китай, и въпреки това реши да гласува заедно с такива като серийните бунтари Унгария и Словакия, знаейки, че Европейската комисия ще продължи напред независимо от това.

