Изборите поставят под въпрос легендарната “дългова спирачка” на Германия

П редстоящите избори в Германия повдигат големи въпроси за бъдещето на най-популярния символ на строгите публични финанси на страната - прословутата „дългова спирачка“.

Политиците в икономика № 3 в света се питат дали този легендарен ограничител на държавните заеми все още има смисъл в свят на несигурност, характеризиращ се с преизбирането на Доналд Тръмп, войната в Украйна и икономическия спад на Европа.

Вписана в конституцията от тогавашния канцлер Ангела Меркел през 2009 г., поправката Schuldenbremse (“дългова спирачка” - в буквален превод от немски ез. - бел.ред.) - която ограничава структурния бюджетен дефицит до 0,35 % от брутния вътрешен продукт в нормални времена - започва да изглежда неустойчива в свят на растящи като гъби изисквания към държавната хазна.

Фискалната усмирителна риза вече допринесе за разпадането на управляващата коалиция на канцлера Олаф Шолц, което направи вероятни изборите на 23 февруари.

Коалицията се разпадна по-рано този месец главно поради факта, че предложенията на финансовия министър Кристиан Линднер за запазване на дефицита в рамките на допустимото се оказаха неприемливи за коалиционните му партньори - Социалдемократическата партия (СвДП) и Зелените. След като Шолц уволни Линднер, неговата консервативна във фискално отношение Свободна демократическа партия (СвДП) напусна правителството, проправяйки пътя за избори през февруари, седем месеца по-рано от предвиденото.

Все повече се признава необходимостта от “основен ремонт” на финансите в Германия. Този месец правителственият Съвет на икономическите съветници представи предложение за приемане на правила, позволяващи повече инвестиции, в опит да се намали напрежението. Междувременно Дойче Бундесбанк - обикновено бастион на фискалния консерватизъм - от месеци твърди, че реформа, позволяваща „умерено по-големи възможности за вземане на заеми“, би била оправдана, стига общото съотношение на публичния дълг да остане ниско.

Но да се отървем от „дълговата спирачка“ преди изборите не е толкова лесно: всяка промяна ще изисква мнозинство от две трети както в горната, така и в долната камара на парламента. Крайнодясната Алтернатива за Германия (AfD) се противопоставя на всяка реформа, както и СвДП на Линднер.

