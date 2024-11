Управляващо мнозинство в Германия се разцепи: Какво следва?

У правляващата коалиция в Германия се разпадна снощи, след като канцлерът Олаф Шолц уволни финансовия си министър и по този начин откри пътя за предсрочни избори, съобщиха агенциите и допълват, че по този начин най-голямата европейска икономика изпада в политически смут само часове след победата на Доналд Тръмп на американските избори.

След като уволни финансовия министър от либералната Свободна демократическа партия (СвДП), Шолц се очаква да управлява с правителство на малцинството, съставено от неговата Германска социалдемократическа партия (ГСДП) и Зелените, втората политическа сила.

Той ще трябва да разчита на плаващи мнозинства, за да прокарва закони, като освен това възнамерява да поиска вот на доверие от парламента на 15 януари, а ако не го получи, Германия може да отиде на предсрочни избори до края на март.

Шолц каза, че ще поиска от Фридрих Мерц, лидера на опозиционните консерватори, които водят убедително в социологическите проучвания, подкрепа за приемането на бюджет и повишаване на разходите за отбрана. Мерц се очаква да даде отговор на пресконференция тази сутрин.

Правителствена криза в Германия, Шолц ще иска вот на доверие

Разпадането на тройната коалиция се оказа завършекът на месеци на разногласия по бюджетната политика и икономическата посока на Германия, на фона на потъване на рейтинга на правителството и възход на крайнодесните и крайнолевите сили, отбелязва Ройтерс.

"Нуждаем се от правителство, което да е дееспособно и което да притежава необходимата сила да вземе необходимите решения за нашата страна", каза Шолц пред репортери.

Той добави, че е уволнил Линднер заради неконструктивното му поведение в бюджетните спорове, и обвини министъра в поставяне на партийния над националния интерес и блокиране на законопроекти под фалшив предлог.

“Или се интегрирайте, или умрете”: Вярва ли Германия още в Европа?

До този развой се стигна само ден след избирането на републиканеца Доналд Тръмп за президент на САЩ и в момент, когато Европа трескаво се опитва да покаже единство по редица въпроси, като се започне от евентуалните нови американски мита и се стигне до руската война в Украйна и бъдещето на НАТО.

Правителствената криза се разразява в критичен за Германия момент, в който тя трябва да решава проблеми като икономически застой, остаряла инфраструктура и неподготвеност във военната сфера.

Политическите трусове може да засилят още повече недоволството от партиите от основните политически течения в Федералната република в полза на по-нови популистки движения, включително на антиимигрантската "Алтернатива за Германия".

При положение че политическата обстановка във Франция също е неустойчива, проблемите в двете най-големи икономики в ЕС може да попречат на усилията на Евросъюза за задълбочаване на интеграцията във времена, в които Съюзът е изправен пред предизвикателства както от изток, така и от запад.

