Свят

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Транспортът и атракциите са поскъпнали драстично, но храната по заведенията остава по-евтина от тази в София

10 май 2026, 09:34
Източник: iStock Photos

Б ългарите, които планират пътуване до Гърция с автомобил това лято, трябва да предвидят по-високи разходи за гориво. Сравнение на цените по бензиностанциите показва, че дизелът в Атина е само с около 1 цент по-скъп от този в София, но при бензина разликата достига близо 50 цента на литър.

Рекордно скъпо гориво в Гърция

Според международни медии Гърция е сред страните с най-скъпо гориво в света. По някои острови цената на бензина вече достига 2,60 евро за литър.

Въпреки това таксиметровите услуги в Атина не са поскъпвали през последните три години. Местни шофьори обясняват ситуацията с високите данъци и акцизи.

„Акцизът за горивата е проблемът. Като заредя гориво за 20 евро – 11,50 отиват в резервоара, другото отива за държавата. Представете си – в Кипър купуват гориво от нас и в същото време там е по-евтино с 50 цента за литър. Безумно е!”, казва таксиметровият шофьор Стаматиос Карлос.

Бензинът в Гърция мина 2 евро за литър

По думите му разходите за живот в гръцката столица стават все по-трудни за покриване със средна заплата от около 1200 евро.

„Преди с 50 евро пълнех една количка в супермаркета, а сега стигат само за една торбичка. Вече са нужни 200 евро за пазар”, допълва той.

Гърците идват на пазар в България

Гиросът в Атина по-евтин от този в София

На фона на високите цени на горивата и инфлацията, уличната храна и ресторантите в Гърция остават сравнително достъпни. Проверка показва, че гирос в питка в по-скъп квартал на Атина струва около 3,90 евро. За сравнение – в столичния квартал „Люлин” цената достига 5,10 евро.

Собственикът на ресторант Саймън обяснява, че заведенията се опитват да задържат цените ниски заради ограничените възможности на клиентите.

„Мъчим се да държим цените ниски, защото клиентите не могат да си позволят да платят повече. А и са свикнали сувлакито и гиросите да са евтини. В България може да е по-скъпо, аз също бих искал гиросът да е 4,50 вместо 3,80, но няма кой да даде тези пари”, казва той, цитиран от NOVA.

По-скъпи туристически атракции

Докато цените в заведенията остават сравнително стабилни, туристическите атракции в Гърция поскъпват сериозно. Билетът за посещение на Акропола вече струва 30 евро вместо досегашните 20 евро.

Така посещението на емблематичния обект излиза 120 евро за четиричленно семейство.

Заради по-високите такси все повече туристи избират съседните хълмове около Акропола, откъдето могат безплатно да се насладят на гледката към Атина и да направят снимки.

Български туристи в гръцката столица коментират, че въпреки по-високите цени, почивката все още им се струва изгодна.

Колко печелят гърците, когато купуват бензин в България

„Малко е прекалено 30 евро за Акропола, но веднъж си дошъл – ще ги дадеш тези пари”, споделят туристи.

Струва ни се по-евтино от София. Ресторантите са една, да не кажем две идеи по-евтини оттам”, казват още те.

Макар представата за „евтина Гърция” постепенно да остава в миналото, се очаква интересът на българските туристи към южната ни съседка да остане висок и това лято.

Източник: NOVA    
