Послание от Матю Пери: Скрита бележка от „Приятели“, намерена след 20 години

Л иса Кудроу разкри, че наскоро е намерила бележка, която Матю Пери ѝ е оставил в реквизит от „Приятели“ преди 20 години.

Актрисата сподели в „Шоуто на Дрю Баримор“, че буркан за бисквити от снимачната площадка на хитовия сериал ѝ е бил подарен от Пери в края на последния им епизод, излъчен през 2004 г.

