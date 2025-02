Последните дни на Матю Пери – скандални разкрития за презрението на лекарите

С мъртта на Матю Пери от свръхдоза предизвика федерално разследване, което разкри мащабна престъпна схема.

Правоохранителните органи останали шокирани от безразличието към човешкия живот, докато събирали доказателства. Властите арестували и обвинили няколко души, включително двама лекари, във връзка със смъртта на Пери, според документалния филм на Peacock „Матю Пери: Холивудска трагедия“.

Пери, който открито говореше за битката си със зависимостите, почина на 28 октомври 2023 г. след очевидно удавяне в хидромасажната си вана в "Пасифик Палисейдс". Властите потвърдиха, че наркотични вещества са играли роля в трагедията.

Според разследването, д-р Салвадор Пласенсия, който доставял кетамин на Пери, бил представен на актьора от неговия асистент Кенет Ивамаса през септември 2023 г. Пласенсия получавал кетамина от д-р Марк Чавес и научил Ивамаса как да го инжектира. Чавес, който ръководел клиника за кетамин, фалшифицирал рецепта на името на бивш пациент, за да си осигури допълнителни количества от веществото.

„Имаше толкова голямо пренебрежение към г-н Пери – и това идваше от неговите лекари. Беше отвратително“, заяви пенсионираният детектив от полицията в Лос Анджелис Грег Кадинг в документалния филм.

На 28 октомври сутринта Ивамаса инжектирал доза кетамин на Пери около 8:30 ч., според споразумението му за признаване на вината. До 12:45 ч. Пери поискал още една доза, докато гледал филм. Около 40 минути по-късно поискал трета инжекция, като според съобщенията казал: „Застреляй ме с голяма“.

„В последния ден от живота на Матю Пери г-н Ивамаса го инжектира няколко пъти, след което напуска дома, изпълнява няколко задачи и когато се връща, открива, че Пери е починал“, разказва в документалния филм Мартин Естрада, прокурор на САЩ за Централния окръг на Калифорния.

Разследването показало, че Ивамаса бил обучен от Пласенсия как да инжектира кетамин. Доставките на веществото били осигурени чрез Джасвин Сангха, известна като „Кралицата на кетамина“, нейния съучастник д-р Чавес и посредника Ерик Флеминг.

„Това е огромна престъпна схема“, коментира Кадинг. „Когато един лекар разбере, че пациентът злоупотребява с наркотици, обикновено спира да ги предписва. Тогава пациентът започва да търси друг лекар – по-снизходителен или просто такъв, който не се интересува от последствията.“

