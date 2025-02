Документален филм разследва трагичната смърт на Матю Пери

С трийминг платформата Peacock ще излъчи предстоящ документален филм Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, който ще се фокусира върху последните дни на звездата от "Приятели" и разследването на смъртта му, предизвикана от свръхдоза кетамин.

Трейлърът на филма започва с аудиозапис, който изглежда като комуникация на екипите за спешна помощ при пристигането им на мястото на инцидента. Матю Пери бе открит в безсъзнание в джакузито в дома си в Лос Анджелис на 28 октомври 2023 г.

Официалният доклад установи, че актьорът е починал вследствие на ефектите от висока доза кетамин, който вероятно е повлиял на сърдечната му дейност и е забавил дишането му. Като допринасящ фактор беше посочено и удавянето, както и наличието на коронарна артериална болест и бупренорфин – медикамент за лечение на опиатна зависимост, с която Пери се бореше в продължение на десетилетия.

Актьорът е приемал кетамин като част от терапия за резистентна на лечение депресия. Въпреки че е получавал редовни инфузии, съдебномедицинският анализ показа, че количеството в организма му е било прекалено голямо, за да е остатък от последната му терапия, тъй като полуживотът на кетамина е само три до четири часа.

В документалния филм ще бъдат включени въздушни кадри на дома на Пери, заснети малко след откриването на тялото му, както и палатка, издигната над хидромасажната вана.

„Това не може да е истина. Как може това да е истина?“ – казва шокирана жена в интервю, част от продукцията.

Трейлърът продължава с кадри от времето, когато Пери беше на върха на кариерата си, включително сцени от червения килим и интервюта с фенове, възхищаващи се на неговия чар.

Морган Феърчайлд, която изигра майката на Чандлър в "Приятели4, коментира, че Пери „наистина е докоснал живота на хората“.

Въпреки славата си, актьорът е бил в уязвимо състояние, а зависимостите му са го превърнали в „пленник“ на своите демони, споделят интервюирани в документалния филм. „Желанията на знаменитостите винаги ще бъдат удовлетворени, дори когато са неетични или незаконни“, казва една от участничките във филма.

Peacock has unveiled a trailer for ‘Matthew Perry: A Hollywood Tragedy,’ a documentary special premiering February 25.



Directed by Robert Palumbo, the special looks at the sudden October 2023 passing of the beloved ‘Friends’ star https://t.co/5CtUIZMR84