Деси Травълс и 100 държави: Нейните тайни как да пътуваме безопасно и да се връщаме здрави

Десислава Иванова е един от най-следваните в социалните мрежи у нас инфлуенсър, пътешественик и авантюрист

11 март 2026, 11:51
Деси Травълс и 100 държави: Нейните тайни как да пътуваме безопасно и да се връщаме здрави
В новия епизод на проекта NOVA Lab „Грижа“ водещата Даниела Пехливанова ни пренася на Околосветско пътешествие.

Нейн гост е Десислава Иванова – един от най-следваните в социалните мрежи у нас инфлуенсър, пътешественик и авантюрист. Повечето последователи я познават просто като Dessy Travels. Гостува точно сега не случайно, а за да отбележи 100-ната държава, която е посетила. Така, Деси се превръща в един от най-пътуващите българи, а днес е готова като подарък към феновете си при нас да разкрие тайната, която я връща у нас винаги здрава.

Тя не просто изследва света, а води битка за оцеляване, разкривайки суровите уроци зад всяко приключение.

  • Заплахата дебне зад ъгъла

За Деси изборът на дестинация е първи, но проучването на опасностите е жизненоважно. Ваксините не са опция, а ключ към достъп – липсата на такава за жълта треска едва не я спира пред Никарагуа. "РЗИ е вашият спасителен пояс", припомня Деси още в началото на вълнуващия си разказ: „В някои региони е ужасно! Няма да имаш чешмяна вода, няма да имаш мивка, няма да имаш баня, ще трябва да се къпеш с леген”.

  • Невидими убийци и слънчев капан

Но не само ваксините са важни. Тя припомня - малките комари в Третия свят, носят големи проблеми. В "червени зони" като Кения, например, Деси разчита на репеленти, но предупреждава за дебнеща опасност. Слънцето е друг коварен враг: след изтощение в Тайланд, Деси припада. Събужда се в болница, заобградена от напълно непознати. И признава - хидратацията е задължителната броня.

След инцидент в Тайланд, именно застраховката, която има й спасява джоба, а може би и живота. В рискови страни, тя съветва да се посещават само частни клиники – „често са последният ви шанс”.

  • Храната: Руска рулетка

Уличната храна е примамлива, но опасна. Деси рискува, избирайки привидно чисти места за хранене, с храна, приготвена на улицата от местни. Но признава, че всеки поема риск, ако също прави като нея: „Слушайте тялото си – последствията могат да са жестоки”.

  • Сам срещу света: Закаляване в огъня

Пътуването сама е върховен тест. Деси често обича и сама се радва на малките проблеми по пътя, защото преодоляването им изгражда увереност в нея. Но разказва как е ограбена в Бразилия. Само на 21, тя заминава за най-опасният град в Южна Америка. Където става прицел на улична банда, която я преследва по тъмно. Успява да се спаси, но съветва – в места извън „цивилизацията”, много да се внимава.

  • Яростта на природата и пътуването

От ягуар на 20 метра в гватемалската джунгла до изгубване в пустинята на Синай – Деси е видяла всичко. Скорпиони, жега, тероризъм, счупени автобуси насред нищото, возила се е до кокошки, по опасни, смъртоносни пътища. И отново се е спасявала не само заради късмета, но и заради проучването, което прави още преди да пътува.

Смяната на климата изтощава, дългите пътувания са мъчение. „Подготовката е задължителна”, категорична е Деси.

  • Цената на състраданието

Хуманитарните мисии, като тази в Кения, носят душевен шок. Сблъсъкът с крайна бедност я кара да плаче дни наред. Въпреки емоционалното изтощение, тя знае: "Всяко направено добро е добро." Но изисква огромна психическа подготовка.

  • Безкрайното пътуване: Мечти и равносметки

Деси е изминала над 150 хиляди километра само през последната година, но е категорична: "Един живот не стига, за да разгледаш".

На върха на мечтите ѝ е Антарктида, а също така Сирия и островите в Океания, които я привличат не само с красотата си, но и с "островната топлина" и лъчезарността на хората. Пътешествията на Деси Травъл са уроци по адаптация, издръжливост и емпатия, показващи, че смелостта да излезеш от зоната си на комфорт води до неоценими преживявания и дълбоко съзнаване на света и себе си.

