Любопитно

„Мислех, че съм твърде стара“: Гуен Стефани разказа за „чудото“ да забременее на 44

Гуен Стефани сподели за „религиозното чудо“ да зачене сина си Аполо по естествен път на 44 години. Певицата разказа как молитвите на сина ѝ Кингстън са били чути, докато в момента медиите следят слуховете за криза в брака ѝ с Блейк Шелтън.

11 март 2026, 11:32
„Мислех, че съм твърде стара“: Гуен Стефани разказа за „чудото“ да забременее на 44
Източник: Getty Images

П евицата Гуен Стефани сподели своето духовно прозрение относно естественото зачеване на най-малкия си син, Аполо, когато тя е била на 44 години, пише The Sun.

Звездата от No Doubt първоначално не вярвала, че тялото ѝ ще позволи да има още едно дете от тогавашния си съпруг Гавин Росдейл, от когото вече има двама сина – Кингстън и Зума. Причината за нейните опасения била напредналата ѝ възраст. Въпреки това нейните молитви – и тези на най-големия ѝ син Кингстън – били чути и тя посрещна третото си дете през 2014 г.

В скорошно интервю за приложението за молитва и медитация Hallow, певицата, която е отдадена католичка, разказа откровено за „чудото“ да забременее в момент, в който е смятала, че това е невъзможно.

56-годишната днес Гуен си спомни за съвместната си работа с бивш „атеистичен евреин“, който се обърнал към юдаизма. Пред водещия Джеф Кавинс тя сподели: „Той изучаваше Тората, имаше това голямо прозрение и започна да ми говори за него.“

„В онзи период бях отчаяна от всичко“, призна изпълнителката на хита Hollaback Girl. „Наистина исках да имам още едно бебе. Много го исках, но не се получаваше, а и бях на възраст.“

Гуен разкри, че е водила дълбоки разговори с този мъж, които са я „събудили“ духовно. Звездата обаче не била единствената в семейството, която копнеела за нов член. Тя разказа как синът ѝ Кингстън (днес на 19 години) я е молил за братче или сестриче и дори се е молил всяка вечер тя да зачене.

„Съжалявам, но майка ти е твърде стара, за да има бебе“, спомня си Гуен думите, които казала на Кингстън през 2013 г., когато той бил на 8 години. Певицата обаче бързо разбрала, че греши, тъй като заченала само няколко седмици по-късно.

„Сякаш минаха само четири седмици и вече бях бременна с Аполо“, сподели тя. „Родих го на 44 години, по естествен път“, добави тя, подчертавайки, че преживяването е било „истински подарък и първото чудо“.

Гуен Стефани има три момчета от фронтмена на Bush Гавин Росдейл (60 г.), за когото беше омъжена от 2002 до 2016 г. Според Us Weekly, бившите съпрузи, които са сключили брак в католическа църква, са получили църковно анулиране на съюза си през 2021 г. Това бе необходимо, за да може новият брак на Гуен с кънтри звездата Блейк Шелтън да бъде официално признат от Католическата църква.

Гуен и 49-годишният Блейк си размениха обети през 2021 г. в параклис в ранчото му в Оклахома. Двамата започнаха връзката си през 2015 г., след като се запознаха в ролята на ментори в музикалното шоу The Voice по NBC.

От месеци обаче се носят слухове, че двойката е пред развод, тъй като двамата изглеждат по-дистанцирани от края на 2025 г. Феновете се убедиха, че „има проблеми в рая“, след като Блейк издаде песен, която звучи като за раздяла, и пропусна множество публични събития в компанията на съпругата си.

През декември източник на The US Sun заяви ексклузивно, че двойката преминава през лични проблеми, но и двамата са решени да направят всичко възможно, за да спасят брака си.

Гуен Стефани чудотворно зачеване Аполо Росдейл майчинство на 44 години духовно прозрение вяра
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

Финансовата империя на Доналд Тръмп нараства

Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест

Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест

„Най-красивото момиче в света“ каза „Да“, сгоди се на романтично пътешествие

„Най-красивото момиче в света“ каза „Да“, сгоди се на романтично пътешествие

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

Кои доходи от чужбина не се облагат с данък

pariteni.bg
Porsche вкарва в играта по-мощния Cayenne S на ток

Porsche вкарва в играта по-мощния Cayenne S на ток

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Митове за рака, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 20 минути

Хората се страхуват толкова много, че смятат страшно много много безобидни неща за фактори, причиняващи рак

Три плавателни съда бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток

Три плавателни съда бяха поразени от снаряди в Ормузкия проток

Свят Преди 26 минути

Министърът на електронното управление за изборите: Движим се по план

Министърът на електронното управление за изборите: Движим се по план

България Преди 1 час

<p>Когато кралят и премиерът са под напрежение - &quot;златният триъгълник&quot;&nbsp;държи държавата</p>

Тримата служители, които координират премиера, краля и администрацията във Великобритания

Свят Преди 1 час

Дан Йорк-Смит, Антония Ромео и Клайв Олдъртън формират "златния триъгълник" на британската държава, като осигуряват стабилността на управлението по време на скандала с Епстийн

Сбогом, Барби! Марго Роби неузнаваема с нова прическа в Париж

Сбогом, Барби! Марго Роби неузнаваема с нова прическа в Париж

Любопитно Преди 1 час

Марго Роби изненада с нова прическа „боб“ и бретон по време на ревюто на Chanel в Париж. Звездата от „Брулени хълмове“ заложи на изчистена визия и естествен грим, пренасяйки готическия шик от новия си филм директно на червения килим.

Тази вечер в Hell’s Kitchen: Битка с аромат на ябълки

Тази вечер в Hell’s Kitchen: Битка с аромат на ябълки

Любопитно Преди 1 час

Шеф Ангелов и претендентите в Кухнята на Ада гостуват в Кюстендил

<p>Внимание: Вече виждаме данъците си в евро. Как да ползваме готовата декларация от НАП?</p>

НАП пусна предварително попълнените декларации: Проверете какви доходи са описани на ваше име

България Преди 1 час

Проверете автоматично въведените суми от хонорари, наеми и онлайн продажби: Ето как да подадете декларацията си за минути и какво трябва задължително да коригирате

Макс Александър

Златно сърце и шевна машина: Малкият Макс превзе Париж с рокли от парашути

Любопитно Преди 1 час

На 10 години Макс Александър току-що стана най-младият моден дизайнер в историята, представил колекция на Седмицата на модата в Париж. Сред рециклираните модели има рокля, направена от френски военен парашут и винтидж сари, което той е „преработил“

Сарафов: Няма да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес

Сарафов: Няма да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес

България Преди 1 час

,

Звездата от "Изгубени" Матю Фокс разкри защо е напуснал Холивуд за десетилетие

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от хитовия сериал „Изгубени“ разкрива емоционалните причини за дългото си отсъствие от екрана и споделя детайли за новата си роля в подпродукцията на „Йелоустоун“ – „Медисън“

Дъблин, Ирландия

БезГранично: Островът на възможностите или защо Ирландия е новата Мека за бизнеса

БезГранично Преди 2 часа

Ирландия затвърждава позицията си на водещ европейски икономически център през 2026 г., съчетавайки стабилна регулаторна рамка с изключително благоприятна среда за иновации

<p>&quot;Лего&quot; апокалипсис: Фигурки на Тръмп, Нетаняху и дяволът в пропагандно видео от Техеран</p>

Иран публикува пропагандно видео в стил "Лего" с Тръмп, Нетаняху и дронове "Шахед"

Свят Преди 2 часа

Анимационен клип представя предполагаем ирански ответен удар след американско-израелската атака срещу училище

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

България Преди 2 часа

Защо не са били предприети действия срещу нея, ако е имало доказателства за подкуп, попита Янкулов

Снимката е илюстративна

Мъж посиня от глава до пети, докато спи - лекарите онемяха от причината

Свят Преди 2 часа

Случаят на 42-годишния Томи Линч вдигна на крак дузина лекари и го постави на кислород, преди една обикновена спиртна кърпичка да разкрие абсурдния му гаф

Дронове паднаха край летището в Дубай, има ранени

Дронове паднаха край летището в Дубай, има ранени

Свят Преди 2 часа

Въздушният трафик функционира нормално

Владимир Путин

Руски медии за Тръмп: „Императорът е гол. Или по-скоро – без разум“

Свят Преди 2 часа

Двойната игра на Путин – миротворец в Иран, войнолюбец в Украйна. Как Русия осребрява кризата в Иран, за да финансира войната си в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Орлин Павлов бил уличен продавач през 91-ва

Edna.bg

 До 10 000 евро подкрепа: Нови стипендии отварят врати за български студенти в Европа

Edna.bg

България за първи път с двама спринтьори на 60 м на световно в зала

Gong.bg

Иранските ракети блокираха шефа на ПСЖ, няма да присъства на мача с Челси

Gong.bg

300 000 лв. дарения за НПО-то на Калушев за 4 години, вдигната е банковата тайна за 44 сметки

Nova.bg

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат по 20 или 50 евро великденски добавки

Nova.bg