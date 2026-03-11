„Мислех, че съм твърде стара“: Гуен Стефани разказа за „чудото“ да забременее на 44

П евицата Гуен Стефани сподели своето духовно прозрение относно естественото зачеване на най-малкия си син, Аполо, когато тя е била на 44 години, пише The Sun.

Звездата от No Doubt първоначално не вярвала, че тялото ѝ ще позволи да има още едно дете от тогавашния си съпруг Гавин Росдейл, от когото вече има двама сина – Кингстън и Зума. Причината за нейните опасения била напредналата ѝ възраст. Въпреки това нейните молитви – и тези на най-големия ѝ син Кингстън – били чути и тя посрещна третото си дете през 2014 г.

В скорошно интервю за приложението за молитва и медитация Hallow, певицата, която е отдадена католичка, разказа откровено за „чудото“ да забременее в момент, в който е смятала, че това е невъзможно.

56-годишната днес Гуен си спомни за съвместната си работа с бивш „атеистичен евреин“, който се обърнал към юдаизма. Пред водещия Джеф Кавинс тя сподели: „Той изучаваше Тората, имаше това голямо прозрение и започна да ми говори за него.“

„В онзи период бях отчаяна от всичко“, призна изпълнителката на хита Hollaback Girl. „Наистина исках да имам още едно бебе. Много го исках, но не се получаваше, а и бях на възраст.“

Гуен разкри, че е водила дълбоки разговори с този мъж, които са я „събудили“ духовно. Звездата обаче не била единствената в семейството, която копнеела за нов член. Тя разказа как синът ѝ Кингстън (днес на 19 години) я е молил за братче или сестриче и дори се е молил всяка вечер тя да зачене.

„Съжалявам, но майка ти е твърде стара, за да има бебе“, спомня си Гуен думите, които казала на Кингстън през 2013 г., когато той бил на 8 години. Певицата обаче бързо разбрала, че греши, тъй като заченала само няколко седмици по-късно.

„Сякаш минаха само четири седмици и вече бях бременна с Аполо“, сподели тя. „Родих го на 44 години, по естествен път“, добави тя, подчертавайки, че преживяването е било „истински подарък и първото чудо“.

Гуен Стефани има три момчета от фронтмена на Bush Гавин Росдейл (60 г.), за когото беше омъжена от 2002 до 2016 г. Според Us Weekly, бившите съпрузи, които са сключили брак в католическа църква, са получили църковно анулиране на съюза си през 2021 г. Това бе необходимо, за да може новият брак на Гуен с кънтри звездата Блейк Шелтън да бъде официално признат от Католическата църква.

Гуен и 49-годишният Блейк си размениха обети през 2021 г. в параклис в ранчото му в Оклахома. Двамата започнаха връзката си през 2015 г., след като се запознаха в ролята на ментори в музикалното шоу The Voice по NBC.

От месеци обаче се носят слухове, че двойката е пред развод, тъй като двамата изглеждат по-дистанцирани от края на 2025 г. Феновете се убедиха, че „има проблеми в рая“, след като Блейк издаде песен, която звучи като за раздяла, и пропусна множество публични събития в компанията на съпругата си.

През декември източник на The US Sun заяви ексклузивно, че двойката преминава през лични проблеми, но и двамата са решени да направят всичко възможно, за да спасят брака си.