Любопитно

„Най-красивото момиче в света“ каза „Да“, сгоди се на романтично пътешествие

Тилан Блондо, известна като „най-красивото момиче в света“, обяви годежа си с актьора Бенджамин Атал. 24-годишният модел сподели романтични кадри от Гърция, с които сложи край на спекулациите и показа впечатляващия си пръст на своите последователи

11 март 2026, 11:00
„Най-красивото момиче в света" каза „Да", сгоди се на романтично пътешествие
Източник: Getty Images

А ко жената, наричана някога „най-красивото момиче в света“, е открила партньора за целия си живот, може би има надежда и за всички останали.

Тилан Блондо – 24-годишният модел, който придоби световна слава още през 2006 г., след като се появи на корицата на Vogue Enfants (версията на емблематичното списание, посветена на детската мода) – вече официално е сгодена за своя партньор, френския актьор Бенджамин Атал, с когото има връзка от 2022 г, пише New York Times.

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо омая Париж

Тя потвърди статуса си на бъдеща булка с нова публикация в Instagram, на която сияе от щастие и показва впечатляващия скъпоценен камък на пръста си. „Казах „Да“ на най-добрия си приятел. Завинаги“, написа Блондо под кадрите от романтичното им пътешествие до Гърция, придружени от емотикони на звезди и пръстени.

Лицето на Тилан стана разпознаваемо за целия свят, когато тя беше едва на шест години. Тогава появата ѝ в Vogue Enfants ѝ донесе титлата „най-красивото момиче в света“ в годишната класация „Най-красивите лица“ на TC Candler – приз, който тя спечели отново и през 2018 г.

Тилан Блондо - най-красивото момиче в света (СНИМКИ)

Снимките в социалните мрежи разкриват и момента на самото предложение: Атал е задал съдбовния въпрос на брега на морето, пред маса, обсипана с розови листенца. На някои от кадрите се вижда и домашният любимец на двойката – померан. В момента Блондо е част от агенцията IMG Models и успешно развива своя марка за грижа за косата – Enalyht (името ѝ, изписано наобратно), като заема позициите на основател и креативен директор.

Новината за годежа предизвика вълна от позитивни коментари. „О, Боже!!! Това е СТРАХОТНО“, написа Андреа Али, известна гримьорка с близо 900 000 последователи, на която Тилан отговори лично. 

Може би най-емоционалните пожелания обаче дойдоха от майката на модела – телевизионната водеща Вероника Лубри, и нейната леля Карин льо Маршан.

„Животът ме преведе през доста бури напоследък, но днес, виждайки как се сгодяваш за най-прекрасния зет, чувствам как малък слънчев лъч най-накрая пробива облаците“, сподели Лубри. „Поздравления и на двама ви, мили мои! Нямам търпение да започнем да планираме сватбата. Твоята майка, която те обича толкова много. Жеже сигурно се гордее с теб!“

„Браво, Тилан, че прие това бижу, което толкова много заслужаваш“, добави Карин льо Маршан. 

Медийното внимание изглежда е нещо обичайно за Блондо на този етап от живота ѝ. Откакто славата я застигна в ранна възраст, тя често се бори с предизвикателствата на това да бъдеш под светлините на прожекторите. Наскоро тя отговори на критични коментари в Instagram, в които я питаха какво е „направила с устните си“ след появата ѝ на ревюто на Miu Miu по време на Седмицата на модата в Париж.

Знам, че в това поколение хората са склонни да правят корекции много рано, но аз никога не съм докосвала нищо по себе си“, написа тя в публикация в Instagram Stories, цитирана от The Post.

„Можете да разгледате снимките ми, когато бях по-малка – нищо не се е променило. Хората обичат да сравняват и да си измислят неща, но само защото нося грим или използвам молив за устни, не означава, че съм си правила филъри на устните или лицето. В един момент трябва да спрем с това.“

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица"

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
