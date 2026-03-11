Свят

Руски медии за Тръмп: „Императорът е гол. Или по-скоро – без разум“

Двойната игра на Путин – миротворец в Иран, войнолюбец в Украйна. Как Русия осребрява кризата в Иран, за да финансира войната си в Украйна

11 март 2026, 10:29
Руски медии за Тръмп: „Императорът е гол. Или по-скоро – без разум“
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

Т ова вече се случи два пъти в рамките на една седмица. Телефонен разговор между президентите на Русия и Иран. Докато САЩ и Израел продължават ударите си срещу Иран, руският президент Владимир Путин се представя като международен миротворец.

Това обаче не е лесно за приемане, пише редакторът за Русия на Би Би Си (BBC) Стив Розенбърг. В крайна сметка именно лидерът на Кремъл беше този, който нареди пълномащабното нахлуване на Русия в независима суверенна държава през 2022 г. Тогава Общото събрание на ООН осъди инвазията в Украйна като нарушение на Устава на ООН.

И докато сега Кремъл призовава за „бърза деескалация и политическо решение на конфликта с Иран“, Русия продължава войната си на изтощение срещу Украйна.

Москва има споразумение за „Всеобхватно стратегическо партньорство“ с Иран. Само тази седмица Путин отново потвърди „непоколебимата подкрепа“ на Кремъл за Техеран. Но стратегическото им партньорство е далеч от договор за взаимна отбрана.

Вместо това Москва предложи да посредничи в конфликта.

По време на телефонния разговор в понеделник с президента на САЩ Доналд Тръмп, според Кремъл Путин „е изразил редица идеи, насочени към бързо дипломатическо уреждане на конфликта с Иран, основано наред с другото на контактите с лидерите на държавите от Персийския залив, президента на Иран и ръководителите на други страни“.

За Русия това е шанс да повиши влиянието си в Персийския залив и Близкия изток – и да се представи като сила с влияние. Това е и възможност да задълбочи отношенията си с Вашингтон.

Кремъл е заинтересован да запази добри работни отношения с Тръмп. Той разглежда връзките си с администрацията на Тръмп като полезни за военните цели на Москва в Украйна. Това обяснява защо Путин е внимавал да не критикува лично и публично Тръмп за войната с Иран.

„Путин иска да бъде полезен“, каза Тръмп в понеделник след телефонния си разговор с руския президент. „Казах му: „Можеш да бъдеш по-полезен, ако приключиш войната между Украйна и Русия. Това би било по-полезно“.

И все пак, докато Кремъл призовава за „деескалация“ в Иран, конфликтът предоставя и други възможности за Москва. На първо място – икономически.

Скорошният скок на световните цени на петрола дава така необходим тласък на приходите на руското правителство и – при продължителен период на високи цени – ще помогне на Русия да продължи да финансира войната си срещу Украйна.

Федералният бюджет на Русия е изграден върху предположението, че страната ще изнася петрол на цена от 59 долара за барел.

През последните месеци цените на петрола паднаха значително под това ниво. Тази седмица суровият петрол рязко скочи до почти 120 долара за барел. Оттогава цените се понижиха, но все още остават значително над границата от 59 долара.

Освен това Тръмп намекна, че САЩ ще отменят петролните санкции „за някои държави“, за да облекчат недостига, причинен от войната с Иран. Ако петролните санкции срещу Русия бъдат смекчени, Москва може да очаква още по-големи финансови печалби. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че това би било „сериозен удар“ за Киев и призова Тръмп да не предприема подобна стъпка.

Днешното издание на прокремълския вестник „Комсомолская правда“ беше оптимистично. „Скъпият петрол е причина за Запада да отмени санкциите“, гласеше заглавието.

Кремъл може и да не критикува президента на САЩ, но някои руски вестници остро нападат Тръмп и войната с Иран. „Президентът на мира“, просто е изгубил разсъдъка си. Императорът е гол. Или по-скоро – без разум“, заяви във вторник таблоидът „Московский комсомолец“.

По темата

Източник: BBC    
Русия и Иран Путин като миротворец войната в Украйна цени на петрола руско американски отношения посредничество в конфликти геополитическо влияние на Русия санкции срещу Русия стратегическо партньорство Деескалация
Последвайте ни
Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро великденска добавка

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро великденска добавка

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

„Невиждани последствия“: Тръмп отвърна на Иран с военен удар в Ормузкия проток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Цените на горивата растат в Европа заради напрежението в Близкия изток

Мъж посиня от глава до пети, докато спи - лекарите онемяха от причината

Мъж посиня от глава до пети, докато спи - лекарите онемяха от причината

Как да си осигурите 10 дни почивка около Великден

Как да си осигурите 10 дни почивка около Великден

pariteni.bg
Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 2 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 2 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Лего&quot; апокалипсис: Фигурки на Тръмп, Нетаняху и дяволът в пропагандно видео от Техеран</p>

Иран публикува пропагандно видео в стил "Лего" с Тръмп, Нетаняху и дронове "Шахед"

Свят Преди 7 минути

Анимационен клип представя предполагаем ирански ответен удар след американско-израелската атака срещу училище

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

България Преди 7 минути

Защо не са били предприети действия срещу нея, ако е имало доказателства за подкуп, попита Янкулов

„До теб сме“: Класът на Малена Замфирова с мил видеопоздрав за сноубордистката

„До теб сме“: Класът на Малена Замфирова с мил видеопоздрав за сноубордистката

България Преди 23 минути

Съучениците ѝ изписаха името ѝ с телата си в двора на училището

Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

България Преди 28 минути

Пострадалото 14-годишно момче е със счупен на две места таз

Тим Кук, изпълнителен директор на Apple

Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха

Технологии Преди 38 минути

Създадената от Стив Джобс компания навършва 50 години на 1 април 2026 г., като честванията за големия юбилей вече започват. В рядко интервю изпълнителният директор Тим Кук разказва как запазва желанията на Джобс и развива Apple за новата ера

<p>Моджтаба Хаменей&nbsp;&nbsp;е &quot;жив и здрав&quot;, въпреки че е ранен</p>

Синът на иранския президент: Моджтаба Хаменей е жив и здрав въпреки съобщенията, че е ранен

Свят Преди 39 минути

Иранската държавна телевизия по-рано нарече Хаменей „ранен ветеран от войната на Рамадан“

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

Украйна удари руски завод за ракетни компоненти в Брянск

Свят Преди 43 минути

Москва съобщава за жертви и десетки ранени сред цивилното население

<p>Цените на петрола и газа рязко спаднаха след изявление на Тръмп за Иран</p>

Цените на петрола и газа се понижават, след като Тръмп заяви, че краят на войната с Иран наближава

Свят Преди 57 минути

Ако прекъсванията в Ормузкия проток продължат, цената на суровия петрол може да надхвърли 130 долара за барел

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Секс със Скорсезе и кавги на Бродуей: Лайза Минели разтърси Холивуд с мемоарите си

Любопитно Преди 58 минути

Тя скицира живота си от позлатения Холивуд до хаотичния Ню Йорк, преминавайки през зависимости, здравословни проблеми и поредица от бракове

Изригването на вулкана Килауеа

Килауеа изригна отново: Затвориха магистрала и национален парк на Хаваите

Свят Преди 1 час

Фонтаните от лава, които започнаха да се издигат вчера сутринта (понеделник, 10 март), са 43-тото от поредната вълна изригвания, започнала през декември 2024 г. Предаване на живо показа как от кратера излизат светлочервеникава лава и пушек

Хаос в небето: „Луфтханза“ спира стотици полети заради протест на пилотите

Хаос в небето: „Луфтханза“ спира стотици полети заради протест на пилотите

Свят Преди 1 час

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ призова повече от 5000 служители да се включат в 48-часовата стачка

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

Верижна катастрофа край Казанлък, движението е затруднено

България Преди 1 час

Ударили са се три коли

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Татяна от Hell’s Kitchen: Хлябът е най-свещеното нещо в една къща! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Започва 30-ото издание на „София Филм Фест” – какво да очакваме

Започва 30-ото издание на „София Филм Фест” – какво да очакваме

Любопитно Преди 1 час

Юбилейното 30-о издание на международния филмов фестивал „София Филм Фест“ ще се проведе между 12 и 31 март. Програмата ще бъде открита с филма на Джафар Панахи „Обикновен инцидент“, удостоен със „Златна палма“ в Кан миналия май

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

България Преди 2 часа

Горивото е един от основните разходи в обучението по управление, заяви Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите

<p>Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия прави това</p>

Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия предоставя разузнавателни данни на Иран

Свят Преди 2 часа

В петък The Washington Post съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Най-добрите места за снимка около Кърджали

sinoptik.bg
1

Светът достига климатичните прагове по-рано от очакваното

sinoptik.bg

Татяна от Hell’s Kitchen: Силата на една жена идва, когато я осъзнае! (ВИДЕО)

Edna.bg

Чай, торта и балони – дъщеричката на Николета и Ники стана на 2 г.

Edna.bg

Давид де Хея подкрепи вратаря на Тотнъм, който стана за смях

Gong.bg

НБА има своята нова легенда - Бам Адебайо вкара 83 точки и задмина Коби Брайънт (видео + снимки)

Gong.bg

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат по 20 или 50 евро като великденски добавки

Nova.bg

Поредицата слънчеви дни продължава

Nova.bg