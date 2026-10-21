Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара

П ринцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, за да съдейства на крал Чарлз и кралица Камила при посрещането на султана на Оман Хайтам бин Тарик за държавното му посещение във Великобритания. Тържественият банкет се проведе във вторник вечерта в замъка Уиндзор, пише PEOPLE.

За повода принцеса Кейт заложи на жълта рокля от Elie Saab, съчетана с любимия ѝ кралски аксесоар: тиарата „Любовен възел на кралица Мери“. Украшението, носено в миналото и от принцеса Даяна, се превърна в най-честия избор на Кейт, откакто тя го сложи за първи път през 2015 г.

Kate Middleton glows in yellow keyhole gown and tiara at state banquet https://t.co/6rS1zvElpt https://t.co/RUAvIa6QAz — Page Six (@PageSix) October 20, 2026

Визията ѝ беше допълнена от Ордена на кралското семейство на крал Чарлз (значка с портрета на монарха) и лентата със звезда на Кралския викториански орден. Принцесата носеше също обеци и гривна, принадлежали на покойната кралица Елизабет II.

По принцип принцесата на Уелс носи тиари едва няколко пъти в годината за събития като държавни банкети, дипломатически приеми и понякога кралски сватби.

Първата ѝ появи с тиара беше в деня на сватбата ѝ с принц Уилям през април 2011 г., като оттогава до днес е носила общо пет различни кралски украшения за глава.

Кралица Камила също носеше тиара за държавния банкет в чест на Оман, спирайки се на модела „Момичетата от Великобритания и Ирландия“. Това бе едно от любимите бижута на кралица Елизабет II, която го носеше многократно през 70-те си години на трона, включително и на портретите си върху редица британски банкноти и монети. Камила го облече за първи път през 2023 г.

Междувременно принцеса Ан носеше тиарата „Меандър“, която първоначално е принадлежала на баба ѝ по бащина линия, принцеса Алис, а херцогинята на Глостър заложи на тиарата „Орелов нокът“.

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Държавните посещения се организират съвместно между Министерството на външните работи и кралския двор с цел укрепване на дипломатическите връзки, като традиционно включват държавен банкет още през първата вечер.

Тържествената вечеря за оманската делегация се проведе в зала „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор, където се организират повечето от последните подобни събития във Великобритания. Въпреки че Бъкингамският дворец в Лондон е традиционното място за тези приеми, в момента той е в процес на мащабен ремонт.

Залата „Сейнт Джордж“ посрещна 160 гости, разположени около 50-метрова маса, простираща се по цялата ѝ дължина. На масата бяха подредени точно 480 ножа, 480 вилици и 160 лъжици.

В центъра на масата, между крал Чарлз и султана, бе поставен свещник във формата на дракон, поръчан през 1833 г. от крал Уилям IV. Основата му бе украсена с нарове, отбрани от дърво, засадено от покойния принц Филип на източната тераса на замъка преди около 50 години. „Тази година дървото даде обилни плодове заради топлото лято“, сподели представител на кралския двор.

На официалния банкет се сервираше алкохол, но султанът не пи от него по време на тоста. Не бяха предлагани и коктейли. В съответствие с оманските традиции, в кралските кухни бе приготвена традиционната напитка „кава“ (арабско кафе с лек вкус на кардамон и розова вода), сервирана в началото на вечерта. В духа на британската чаена традиция, в края на вечерята бяха поднесени три вида чай: два студени (Ърл Грей и ментов с розова вода) и един горещ чай с кардамон.

Към украсата на масата имаше и нов детайл: солниците бяха гравирани с дискретния монограм на крал Чарлз.

Султанът седеше между крал Чарлз и принцеса Кейт, докато Саид Шихаб бин Тарик бин Таймур Ал Саид, заместник-министър-председател по отбраната на Оман, бе от лявата страна на краля.

Срещу тях принц Уилям седеше между престолонаследника Сайид Тейзин бин Хайтам Ал Саид и Дина Маки, омански готвач и кулинарен блогър. Кралица Камила бе настанена с оманския престолонаследник отдясно и Сайид Лоай бин Галиб Ал Саид, член на оманското кралско семейство и генерален секретар на кралския двор, отляво.

Източник: Getty

Крал Чарлз и султанът произнесоха речи, подчертаващи важността на връзките между двете нации.

„Винаги е специален момент да посрещнем толкова скъпи и стари приятели на подобно посещение. И макар да знам колко добре познавате тези земи, Ваше Величество, за мен и съпругата ми е изключително удоволствие да Ви приветстваме отново в замъка Уиндзор тази вечер“, заяви крал Чарлз, след което добави на арабски език: „Добре дошъл е този гост, от когото човек никога не се уморява.“

Принцеса Кейт постепенно се завръща към пълния си график от кралски ангажименти, откакто приключи лечението ѝ от рак през септември 2024 г., а през януари 2025 г. Тя обяви, че е в ремисия. През 2025 г. Тя присъства на три държавни банкета в рамките на една година, което Бетан Холт, моден директор на The Telegraph, определя като сериозно предизвикателство.

„Върху Кейт има огромен натиск винаги да предлага перфектния моден момент на тези големи държавни събития, но това е неизменна част от нейната роля“, коментира Холт.

Според модния експерт принцесата на Уелс съзнава, че стилът ѝ трябва постоянно да се развива, но кралското семейство залага на постепенен и премерен подход.

„Това е фина еволюция, която напълно отговаря на критериите за това коя е тя като кралска личност и бъдеща кралица“, обяснява Холт. „Кейт знае, че интересът към нея ще продължи с години и че трябва внимателно да променя визията си, без да прави нищо прекалено драстично или шокиращо. Границата тук е много тънка.“, добави той.