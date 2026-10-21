Иззеха 1572 литра ракия и алкохол без документи в Добричко

О бщо 1572 литра алкохол с неясен произход и без необходимите документи са иззети при проверки на митнически служители в няколко обекта в района на Добрич. По случаите са образувани две досъдебни производства, а за установени нарушения са съставени осем акта, съобщиха от Агенция „Митници“.

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При проверка на специализиран малък обект за дестилиране митническите служители извършили контролна покупка на 50 литра алкохол, представен като ракия. Установено било, че напитката е донесена от намиращ се наблизо частен имот.

При последвалата проверка в обекта били открити още 26 литра алкохол без необходимите документи. В частен имот на същото лице митничарите намерили и 1063 литра наливен алкохол. Според надписите върху бутилките и пластмасовите туби той бил различни видове ракия - от сливи, грозде, кайсии и праскови.

Паралелно с това били проверени частен имот и съседен обект за дестилиране, собственост на друго лице. Там били установени още 433 литра алкохол без документи за произход.

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Алкохолът бил съхраняван в туби и бутилки

Общото количество на иззетия алкохол е 1572 литра. Той бил съхраняван в пластмасови туби и стъклени бутилки, без доказан произход и качество. За част от количествата липсвали и български акцизни бандероли, както и документи, изисквани по Закона за акцизите и данъчните складове.

Двете досъдебни производства се водят от разследващи митнически инспектори под надзора на Районната прокуратура в Добрич. За установените осем нарушения на акцизното законодателство са съставени актове.

Проверките са част от засилените контролни действия на мобилните митнически екипи в района на Митница Варна.

Наскоро бяха иззети още над 1600 литра ракия

На 18 октомври стана известно и за друга акция, при която митнически служители задържаха 1606 литра високоградусов алкохол без доказан произход и качество, без български бандерол и без необходимите документи.

Количествата бяха открити при две отделни проверки в областите Варна и Шумен. В единия случай 431 литра ракия били намерени в ресторант и други помещения на туристически комплекс. Алкохолът се съхранявал в пластмасови туби, а в менюто на заведението се предлагала наливна напитка, обозначена като „домашна ракия“.

При другата проверка в два частни имота били открити 1175 литра алкохол. На място имало и съоръжения за изваряване, които не работели по време на проверката, както и множество празни пластмасови туби.

От Агенция „Митници“ посочват, че проверките са насочени към установяване на нарушения при производството, съхранението и търговията с алкохолни продукти.