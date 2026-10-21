Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

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Р азследващи от партньорски служби се очаква да извършат оглед на поразения от дронове кораб „Челси 3“, който се намира на пристанището в Бургас. Експертите трябва да пристигнат в България с високотехнологично оборудване, за да подпомогнат разследването на атаката в Черно море, съобщиха премиерът Румен Радев и Българската телеграфна агенция (БТА).

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По корпуса на плавателния съд са установени три пробойни. При огледите са открити фрагменти, за които се предполага, че може да са от безпилотен летателен апарат. Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи на 20 октомври, че намерените части ще бъдат анализирани, за да се установи произходът им. Извършват се и химически анализи за определяне на вида на използваното взривно вещество.

„Надяваме се скоро да получим отговор за вида на дроновете“, заяви премиерът Румен Радев, цитиран от БТА.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Военно-окръжната прокуратура в София. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около атаката, собствеността на кораба, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, превозвания товар, както и евентуално съпричастните лица.

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Три пробойни оставиха кораба без управление

„Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 13 октомври в Черно море, на около 17 морски мили източно от Бяла. По данни от първоначалните съобщения плавателният съд е бил поразен от три дрона.

Всичките 15 души от екипажа бяха евакуирани. Осем от тях бяха откарани в болница за медицинска помощ. След инцидента корабът остана в морето с тежки повреди, преди да бъде изтеглен на буксир до Бургас.

При огледа са установени три сериозни пробойни – в лявата и дясната страна на корпуса, както и в кърмата, където се намира отделението с механизмите за управление. Повредите са лишили плавателния съд от възможност да управлява самостоятелно движението си.

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Корабът беше докаран на пристанището в Бургас на 17 октомври след сложна и рискована операция. Според директора на дирекция „Морска администрация - Бургас“ капитан далечно плаване Живко Петров плавателният съд е понесъл тежки поражения, но е останал на вода.

Огледите се извършват под надзора на Военно-окръжната прокуратура в София, със съдействието на специализирани звена на Министерството на вътрешните работи. Проверяват се различни части на плавателния съд, включително подводната част на корпуса, а събраните доказателства ще бъдат подложени на експертизи.

Според прокуратурата разследването е свързано с твърдения за нарушение на правилата на международното право за водене на война и за разрушаване на имущество в големи размери. Това са предметът и основанията на разследването, а не установено заключение за извършителя или произхода на атаката.

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Още един кораб потъна след атака край българското крайбрежие

Атаката срещу „Челси 3“ е част от поредица инциденти с търговски кораби в Черно море през октомври.

На 13 октомври беше атакуван и корабът „Ейч Ес Дигнити“ (HS Dignity), плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Той беше поразен на около 17 морски мили източно от Шабла и потъна.

Седмица по-рано, на 6 октомври, два други търговски кораба – „Алфа Ватан“ (ALFA WATAN) и „Ейбъл“ (ABLE) – също бяха засегнати от атаки в българската изключителна икономическа зона на Черно море. При тези инциденти единият плавателен съд потъна, а другият беше повреден и на борда му избухна пожар. Екипажите бяха евакуирани, като част от моряците се нуждаеха от медицинска помощ.

Повтарящите се инциденти повдигнаха въпроси за сигурността на търговското корабоплаване в региона. Към 21 октомври обаче няма публично потвърдено заключение кой стои зад атаките и откъде са изстреляни дроновете.

България търси съдействие от съюзниците

На фона на инцидентите България поиска подкрепа от партньорите си за изясняване на обстоятелствата около атаките и за засилване на наблюдението над Черно море. На 20 октомври премиерът Румен Радев съобщи, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и че се очаква пристигането на екипи от съюзнически държави, които да подпомогнат разследването на случая с „Челси 3“.

Експертизите на откритите фрагменти и взривното вещество са ключови за установяването на вида на използваните безпилотни апарати и евентуалния им произход. Резултатите могат да помогнат на разследващите да възстановят механизма на атаката, но към 21 октомври няма обявени окончателни заключения.

Междувременно Европейският парламент също поставя сигурността в Черно море на дневен ред след атаките срещу плавателни съдове край България и Румъния. Случаите засилват вниманието към рисковете за гражданското корабоплаване в район, засегнат от войната на Русия срещу Украйна.

Разследването на атаката срещу „Челси 3“ продължава. След приключването на следствените действия предстои да бъде взето решение за бъдещето на плавателния съд, включително дали и къде ще бъде ремонтиран.