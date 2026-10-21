България

Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

По корпуса на кораба са установени три пробойни, а на борда са открити фрагменти и взривно вещество

Василена Василева Василена Василева

21 октомври 2026, 09:36
„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе
МВнР с важно предупреждение към българите, пътуващи във Франция, Италия, Белгия и Португалия

МВнР с важно предупреждение към българите, пътуващи във Франция, Италия, Белгия и Португалия
Колко пари са отпуснати за пренасянето на останките на цар Самуил?

Колко пари са отпуснати за пренасянето на останките на цар Самуил?
Протест срещу мащабно строителство и сеч на дървета в подножието на Витоша

Протест срещу мащабно строителство и сеч на дървета в подножието на Витоша
Започват проверки в складовете на големите търговски вериги в страната

Започват проверки в складовете на големите търговски вериги в страната
Провали се извънредното заседание на НС за помилването на

Провали се извънредното заседание на НС за помилването на "петричкия Ескобар"
Слънце и до 26° в сряда, но идват дъждове и гръмотевични бури

Слънце и до 26° в сряда, но идват дъждове и гръмотевични бури
Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Р азследващи от партньорски служби се очаква да извършат оглед на поразения от дронове кораб „Челси 3“, който се намира на пристанището в Бургас. Експертите трябва да пристигнат в България с високотехнологично оборудване, за да подпомогнат разследването на атаката в Черно море, съобщиха премиерът Румен Радев и Българската телеграфна агенция (БТА).

Откриха отломки на поразения „Челси 3“, българските служби проверяват произхода им

По корпуса на плавателния съд са установени три пробойни. При огледите са открити фрагменти, за които се предполага, че може да са от безпилотен летателен апарат. Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи на 20 октомври, че намерените части ще бъдат анализирани, за да се установи произходът им. Извършват се и химически анализи за определяне на вида на използваното взривно вещество.

„Надяваме се скоро да получим отговор за вида на дроновете“, заяви премиерът Румен Радев, цитиран от БТА.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Военно-окръжната прокуратура в София. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около атаката, собствеността на кораба, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, превозвания товар, както и евентуално съпричастните лица.

Не са открити боеприпаси и радиация на борда на кораба "Челси 3"

  • Три пробойни оставиха кораба без управление

„Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 13 октомври в Черно море, на около 17 морски мили източно от Бяла. По данни от първоначалните съобщения плавателният съд е бил поразен от три дрона.

Всичките 15 души от екипажа бяха евакуирани. Осем от тях бяха откарани в болница за медицинска помощ. След инцидента корабът остана в морето с тежки повреди, преди да бъде изтеглен на буксир до Бургас.

При огледа са установени три сериозни пробойни – в лявата и дясната страна на корпуса, както и в кърмата, където се намира отделението с механизмите за управление. Повредите са лишили плавателния съд от възможност да управлява самостоятелно движението си.

"Истински късмет е, че корабът не е потънал": Какво откриха по поразения от дронове „Челси 3“

Корабът беше докаран на пристанището в Бургас на 17 октомври след сложна и рискована операция. Според директора на дирекция „Морска администрация - Бургас“ капитан далечно плаване Живко Петров плавателният съд е понесъл тежки поражения, но е останал на вода.

Огледите се извършват под надзора на Военно-окръжната прокуратура в София, със съдействието на специализирани звена на Министерството на вътрешните работи. Проверяват се различни части на плавателния съд, включително подводната част на корпуса, а събраните доказателства ще бъдат подложени на експертизи.

Според прокуратурата разследването е свързано с твърдения за нарушение на правилата на международното право за водене на война и за разрушаване на имущество в големи размери. Това са предметът и основанията на разследването, а не установено заключение за извършителя или произхода на атаката.

Прокуратурата започна разследване на атаката срещу кораба „Челси 3“

  • Още един кораб потъна след атака край българското крайбрежие

Атаката срещу „Челси 3“ е част от поредица инциденти с търговски кораби в Черно море през октомври.

На 13 октомври беше атакуван и корабът „Ейч Ес Дигнити“ (HS Dignity), плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Той беше поразен на около 17 морски мили източно от Шабла и потъна.

Седмица по-рано, на 6 октомври, два други търговски кораба – „Алфа Ватан“ (ALFA WATAN) и „Ейбъл“ (ABLE) – също бяха засегнати от атаки в българската изключителна икономическа зона на Черно море. При тези инциденти единият плавателен съд потъна, а другият беше повреден и на борда му избухна пожар. Екипажите бяха евакуирани, като част от моряците се нуждаеха от медицинска помощ.

Повтарящите се инциденти повдигнаха въпроси за сигурността на търговското корабоплаване в региона. Към 21 октомври обаче няма публично потвърдено заключение кой стои зад атаките и откъде са изстреляни дроновете.

  • България търси съдействие от съюзниците

На фона на инцидентите България поиска подкрепа от партньорите си за изясняване на обстоятелствата около атаките и за засилване на наблюдението над Черно море. На 20 октомври премиерът Румен Радев съобщи, че е разговарял с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и че се очаква пристигането на екипи от съюзнически държави, които да подпомогнат разследването на случая с „Челси 3“.

Експертизите на откритите фрагменти и взривното вещество са ключови за установяването на вида на използваните безпилотни апарати и евентуалния им произход. Резултатите могат да помогнат на разследващите да възстановят механизма на атаката, но към 21 октомври няма обявени окончателни заключения.

Междувременно Европейският парламент също поставя сигурността в Черно море на дневен ред след атаките срещу плавателни съдове край България и Румъния. Случаите засилват вниманието към рисковете за гражданското корабоплаване в район, засегнат от войната на Русия срещу Украйна.

Разследването на атаката срещу „Челси 3“ продължава. След приключването на следствените действия предстои да бъде взето решение за бъдещето на плавателния съд, включително дали и къде ще бъде ремонтиран.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура на Р България; БТА/Марин Колев, Николета Василева; Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

Избори по време на война

Избори по време на война

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Офроуд шофирането е забавно, колкото карането на суперкола, казват учени

Офроуд шофирането е забавно, колкото карането на суперкола, казват учени

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 час
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 4 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 час
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 25 минути
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Свят Преди 17 минути

Москва обещава подкрепа на санкционирания си съюзник, но анализатори посочват, че войната, чийто край Иран иска, е донесла огромни приходи на Русия

Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Любопитно Преди 24 минути

Изкуственият интелект става все по-достъпен, но истинската разлика вече не е в инструментите, които използваме, а в това какво умеем да правим с тях

Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Любопитно Преди 56 минути

Актрисата разкри за първи път, че е претърпяла хирургична интервенция за потвърждаване на пола, и сподели подробности за тежкото си възстановяване

<p>Нови разкрития за трагедията в&nbsp;подводницата &bdquo;Титан&ldquo; от приятел на&nbsp;шефа на OceanGate&nbsp;</p>

Приятел на шефа на OceanGate с разкритие: Стоктън Ръш планирал да умре в подводницата „Титан“

Свят Преди 57 минути

Собственикът на OceanGate Стоктън Ръш е планирал смъртта си и е създал подводницата „Титан“ като оръжие, за да остане завинаги в историята заедно с легендарния кораб, твърди неговият дългогодишен приятел и експерт по подводни плавателни съдове Карл Стенли

Американският президент Доналд Тръмп

Може би е лично: Европа се опасява, че Тръмп просто харесва Путин повече от Зеленски

Свят Преди 1 час

След 20 месеца на сътресения в трансатлантическите отношения представители на ЕС се опасяват, че неприязънта на американския президент към украинския лидер е твърде силна, за да може Вашингтон да настоява за справедлив мир

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Свят Преди 1 час

Полицията е конфискувала обширни материали, включително аудиозаписи, от репортер на авторитетния седмичник "Цайт". Акцията е извършена по време на съдебен процес срещу бизнес наследницата Кристина Блок, като медията веднага оспорва законността ѝ.

<p>Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал</p>

Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал, издирват втори член на екипажа

Свят Преди 1 час

Самолетът е изпълнявал тренировъчна мисия и се е връщал към авиобазата си

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Парите ни Преди 1 час

Сдружението за модерна търговия твърди, че брутният марж в България е съпоставим с Франция, а печалбите – с Германия

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Любопитно Преди 1 час

Държавното обвинение настоява неврохирургът Леополдо Луке да получи ефективно наказание и 10-годишна забрана да упражнява медицина

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

Любопитно Преди 1 час

Докато полиция, следови кучета и съседи я търсят под дърво и камък, 5-годишната Акиане Крамарик преживява 7-часово духовно пътуване. Днес художничката разкрива как това преживяване я вдъхновява да създаде известния си портрет на Исус

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Технологии Преди 1 час

Според милиардера това ще е добра идея и ще позволи обединяването на всички основни бизнеси в един. SpaceX вече притежава Starlink и xAI, като се търгува и на борсите, но той заяви, че решението не може да бъде взето от него, а от акционерите

<p>Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, крал Чарлз III и кралица Камила за държавния банкет в чест на султана на Оман. Бъдещата кралица очарова гостите в замъка Уиндзор с елегантна жълта рокля и историческата тиара „Любовен възел“

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Любопитно Преди 1 час

Въпреки сходния си външен вид, Уран и Нептун са по-скоро „братовчеди“ с напълно различна история, разкри ново изследване на химическия им състав, публикувано в списание „Астронъми енд астрофизикс“

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

Любопитно Преди 2 часа

Мащабно ДНК изследване, публикувано в списание „Сайънс“, доказа, че коренните жители на Хаваите са преки потомци на древни мореплаватели от Великденския остров, преодолели над 7100 километра с платноходни канута през 13-и век

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Жасмина от Ураганите срази Йордан от Канарите в епичен капитански дуел

<p>Пхенян предупреди за &bdquo;нова опасност от война&ldquo;</p>

Пхенян предупреди за „нова опасност от война“ заради ученията на САЩ, Южна Корея и Япония

Свят Преди 2 часа

Пхенян разкритикува съвместните маневри на американските, южнокорейските и японските въоръжени сили и ги определи като провокация

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg
1

Чистят пътеките около Трявна

sinoptik.bg

Принц Хари търси помирение: Стига драма, нека няма проблеми и със семейството

Edna.bg

Защо умните жени често остават в грешните връзки?

Edna.bg

МВнР излезе с предупреждение до пътуващите до Франция, Италия, Белгия и Португалия

Nova.bg

Радев за акцията в Сунгурларе: Най-накрая се намериха достойни прокурори

Nova.bg