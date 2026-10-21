7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

И сторията на Акиане Крамарик - художничката и феномен, която едва 8-годишна създава световноизвестния портрет на Исус Христос „Князът на мира“ (Prince of Peace) - продължава да вълнува милиони хора по света. Днес, вече 32-годишна,тя разкрива един от най-мистичните епизоди от детството си: нейното мистериозно изчезване, вдигнало на крак цялата местна полиция, съобщава The Post.

Случката се разиграва в щат Мисури, когато Акиане е едва на 5 години. Тъй като семейството ѝ израства в напълно нерелигиозна среда, никой не е подготвен за това, което предстои.

Търсене под дърво и камък и съмнения за отвличане

Когато майка ѝ забелязва, че детето ѝ го няма, в къщата настава паника. Братята ѝ претърсват всеки ъгъл, а бащата е информиран незабавно. В рамките на часове се включват съседи, приятели, полиция и следови кучета. Снимката на 5-годишното момиченце е разлепена из целия град поради сериозни опасения за отвличане.

„Майка ми не можеше да ме открие. Братята ми претърсиха цялата къща. Дойде полицията с кучетата, целият квартал ме търсеше. Смятаха, че съм отвлечена, затова снимката ми беше навсякъде“, разказва Крамарик в подкаста „Hang Out with Sean Hannity“.

Artist who painted Jesus at age 8 says she vanished for hours, experienced heaven https://t.co/PFm2EdMMGX https://t.co/Y0IDY1EvE7 — New York Post (@nypost) October 20, 2026

Изчезването продължава близо седем часа - време, през което от детето няма и следа.

„Виждах всичко с орлов поглед“

Докато долу се провежда мащабна спасителна операция, Акиане твърди, че се е намирала на място, където никой не е сетил да погледне, изпитвайки усещане за отделяне от физическото си тяло.

„Спомням си, че бях в тази специална зона. Виждах цялото си семейство, кучетата и всички полицаи долу. Беше сякаш имах орлов поглед върху всичко“, споделя тя.

Според нейните думи, тя е преживяла пътуване през друго измерение, където е получила свише необикновени видения и знания. Въпреки че за родителите ѝ са изтекли около седем часа, за нея преживяването е продължило много по-дълго.

Преображението на едно семейство

Това не е единственото духовно преживяване на Акиане в ранното ѝ детство, но именно то оставя най-дълбок отпечатък. Преживяното от 5-годишното момиченце кара нейните родители, които дотогава са възпитавали децата си без вяра в Бога, напълно да преосмислят своите разбирания и светоглед.

Само три години по-късно, на 8-годишна възраст, Акиане рисува известния с маслени бои портрет „Князът на мира“ (Prince of Peace), който я превръща в световноизвестно дете чудо.