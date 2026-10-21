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Приятел на шефа на OceanGate с разкритие: Стоктън Ръш планирал да умре в подводницата „Титан“

Собственикът на OceanGate Стоктън Ръш е планирал смъртта си и е създал подводницата „Титан“ като оръжие, за да остане завинаги в историята заедно с легендарния кораб, твърди неговият дългогодишен приятел и експерт по подводни плавателни съдове Карл Стенли

21 октомври 2026, 10:26
Приятел на шефа на OceanGate с разкритие: Стоктън Ръш планирал да умре в подводницата „Титан“
Източник: БТА

О снователят и главен изпълнителен директор на OceanGate Стоктън Ръш винаги е планирал да умре край останките на „Титаник“. Това твърди негов близък приятел, който го обвинява в умишленото убийство на богати туристи, платили огромни суми, за да се качат на неговия „капан за мишки за милиардери“.

Мултимилионерът и инженер е искал на всяка цена да стане част от „митологията на Титаник“. За тази цел той проектира импровизирана подводица, предназначена да имплодира при спускането си на 3900 метра към дъното на океана. Разкритието прави неговият дългогодишен приятел Карл Стенли – също експерт по търговски подводници, пише New York Post.

„В всъщност той беше добър инженер и тази машина направи точно това, за което той я беше конструирал... Ръш постави нов стандарт за това как да си отидеш от този свят с гръм и трясък“, споделя Стенли пред писателя Матю Гавин Франк за новата му книга „Под вода: Чудо, мания и убийство в света на любителските подводници“.

„Егото на Ръш беше толкова голямо, че той беше готов да умре и да убива, за да бъде главният герой в тази история. Искаше да остане завинаги при останките на корабa“, казва Стенли само броени дни след фаталната имплозия на „Титан“.

„Колкото по-известен, толкова по-добре. Той не просто уби четирима богати хора и взе страхотни пари за това – той направи така, че всички те вече са част от легендата за „Титаник“.“,добави той.

Обреченото гмуркане през 2023 г. отне живота на Ръш и още четирима пътници, платили по 250 000 долара за фаталната експедиция. Сред жертвите бяха френският дълбоководен изследовател Пол-Анри Наржоле, известен като „Г-н Титаник“, британският авантюрист Хамиш Хардинг и двама представители на известна пакистанска фамилия – Шахзада Дауд и неговият син Сюлеман.

Стенли е категоричен, че Ръш – фанатично обсебен от „Титаник“ – е знаел, че това пътуване е еднопосочно, но завършването му ще запише името му в учебниците по история.

„Сигурен съм, че точно това се случи“, подчертава Стенли, който даде показания и по време на официалното разследване на Бреговата охрана на САЩ. Той категорично определя Ръш като „престъпник“.

„За Ръш не беше достатъчно просто да предизвика собствената си смърт. Той трябваше съзнателно да изработи един напълно непригоден апарат, носещ символично име, който да използва като свое оръжие за убийство“, пише Франк в книгата си.

Изпълнителният директор на OceanGate дори кръщава подводницата си „Титан“ по аналогия с измисления британски лайнер от романа „Безсмислие“ на Морган Робъртсън от 1898 г. В книгата гигантският кораб потъва след сблъсък с айсберг – зловещо съвпадение, изпреварило реалната трагедия с „Титаник“ с цели 14 години.

Хората, работили с Ръш в OceanGate, са били изключително изплашени след трагедията, допълва Стенли.

„Но за тях най-удобната версия е да го изкарат просто луд, който ги е манипулирал“, допълва Стенли.

Стенли е бил близък с Ръш повече от 10 години и дори участва в едно от тестовите гмуркания на „Титан“ през 2019 г. Той си спомня, че тогава е чул силни пукащи звуци от корпуса, но Ръш най-безгрижно отхвърлил опасенията му. Въпреки това Стенли заявява пред Франк, че не съжалява за участието си в онова тестово плаване.

Стоктън Ръш OceanGate Титан Титаник Имплозия Подводница Умишлено убийство
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