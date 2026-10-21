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Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Видео от Розовата градина на Белия дом улови неудобен опит за целувка между Доналд и Мелания Тръмп. Ето какъв е езикът на тялото между двамата, какво се крие зад брака им и как започва любовната им история от 1998 година насам

Стела Христова Стела Христова

21 октомври 2026, 09:56
Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)
Източник: Getty

Н еловката среща между Доналд и Мелания Тръмп по време на пресконференция в Розовата градина на Белия дом се превърна в истински хит в социалните мрежи. Потребителите се фокусираха върху осуетения опит на политика да целуне съпругата си, с която са женени от 21 години, пише HELLO!

Двамата седяха в Розовата градина за подписването на указ за създаване на работна група по въпросите на женското здраве и специален отдел към Националните здравни институти.

„Когато чух за това, казах: „Сигурни ли сте, че нямат такова нещо? Кой, за бога, няма отдел за женско здраве?“, заяви Доналд пред събралите се журналисти. „Мелания ми каза: „Нямат.“ Така че добра работа.“ След това той добави, че Мелания разбира от тези неща заради интелигентността си: „Вижте я. Мислите ли, че с нея се излиза лесно на глава? Не е толкова лесна, но е изключително умна.“

Източник: Getty

След това Доналд подписа документа, преди да предаде химикалката на първата дама с думите: „Не знам дали нейният подпис означава нещо.“ Мелания му отговори: „Твоят е най-важният“ и също постави подписа си.

След като официалната част приключи, Доналд се наведе да я целуне, но тя бързо дръпна главата си назад и вместо това той я целуна по косата. Веднага след това той хвана ръката ѝ, потупа я и каза: „Браво!“.

Потребителите в социалните мрежи бързо разпространиха момента. „Това потупване по ръката е изключително странно“, написа един от тях в X, а друг добави: „Вижте езика на тялото. Тя веднага дръпва цялото си тяло в обратна посока, щом той прави опит да се приближи.“

  • Какво се крие зад брака на Доналд и Мелания Тръмп

Това далеч не е единственият случай на неловка целувка между двамата, които имат общ син – Барън. На президентската церемония по встъпване в длъжност през януари 2025 г. Мелания носеше шапка с широка периферия, която попречи на Доналд да я целуне, което също се превърна във вирален момент.

През септември, по време на гостуването си в предаването „Fox & Friends“, Мелания сподели редки подробности за съвместния им живот и подчерта, че не се страхува да бъде напълно откровена с него.

„Казвам му истината“, сподели тя. „Понякога той не иска да чуе това, което му казвам, но това е нормално. Аз винаги казвам истината.“, добави тя.

„Той е изключително фокусиран. Има толкова много задачи. Изпълнен е с огромна енергия – работи денонощно, от сутрин до вечер“, добави първата дама.

Източник: Getty
  • Първата среща на Доналд и Мелания

Двойката се запознава през 1998 г. по време на парти в рамките на Седмицата на модата, докато той е бил на среща с друга жена. „Той поиска номера ми, но беше с друга придружителка, така че естествено не му го дадох“, спомня си тя в интервю за Harper's Bazaar.

„Казах му: „Няма да ти дам моя номер. Дай ми твоя и аз ще ти се обадя.“ Исках да видя какъв номер ще ми даде – ако беше служебен, щях да си кажа: „Какво е това? Нямам бизнес с теб.“, каза тя.

Мелания допълва, че той ѝ е дал всичките си възможни контакти – от офиса, Мар-а-Лаго, до дома си в Ню Йорк.

„Бях впечатлена от енергията му. Той притежава невероятна жизненост“, признава тя. Двамата сключват брак през 2005 г., а година по-късно се ражда и синът им Барън.

Редактор: Стела Христова
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