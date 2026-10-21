Свят

Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата

Полицията е конфискувала обширни материали, включително аудиозаписи, от репортер на авторитетния седмичник "Цайт". Акцията е извършена по време на съдебен процес срещу бизнес наследницата Кристина Блок, като медията веднага оспорва законността ѝ.

21 октомври 2026, 10:16
Германия: Съдебен казус решава бъдещето на свободата на пресата
Източник: БТА

Един съдебен казус в Хамбург се превръща в лакмус за състоянието на свободата на словото в Германия, повдигайки фундаментални въпроси за защитата на журналистическите източници. Решението по делото ще определи дали конфискацията на материали от репортер на седмичника "Цайт" е законна, или представлява опасно посегателство върху медиите.

Всичко започва с делото с номер 9 Ws 66/26, което според коментар на германското издание „Билд“, цитиран от БГНЕС, може да се превърне в символ на това дали свободата на пресата в страната се превръща в „празен звук“. Въпросът е дали съдебно разпоредените претърсвания в дома на журналистка и в издателството на медията са били законосъобразни.

Акция на АЕЖ срещу "делата шамари"

Спорната конфискация: Какво се случи?

На 12 октомври, по време на процес срещу Кристина Блок, наследничка на верига стекхауси, полицията извършва мащабна акция в Окръжния съд на Хамбург. Действайки по заповед за обиск, издадена от съдия Изабел Хилдебранд, властите принуждават журналистката от „Цайт“ Ане Кунце да предаде обширни материали от интервюта, включително аудиозаписи за подкаст.

Седмичникът „Цайт“ незабавно предприема правни действия срещу мярката. От изданието определят инцидента като сериозно нарушение на защитата на източниците – принцип, чието компрометиране би могло да застраши доверието в журналистите за десетилетия напред, посочва „Билд“.

Ситуацията остава напрегната, като прокурорът Марвин Щайнберг заема спорна позиция. В документ, до който „Билд“ е получил достъп, той твърди, че решение за законността на конфискацията може да се вземе едва след като се знае доказателствената стойност на разговорите. На практика това означава, че записите на журналиста първо трябва да бъдат прослушани, за да се прецени тяхната допустимост като доказателство.

Край на делата „шамари“: НС прие важна защита за журналисти и общественици

Съдия с опит в тероризма ще решава за медиите

Съдбата на казуса сега е в ръцете на Петра Венде-Спорс, председател на 9-и наказателен сенат към Ханзейския висш регионален съд в Хамбург. Нейното решение относно законността на изземването на поверителни разговори между журналист и силно травмирани жертви се очаква да влезе в съдебната история на Германия.

Според информацията, цитирана от БГНЕС, областта на експертиза на съдийката обикновено са терористи и чуждестранни агенти. През октомври 2026 г. тя е осъдила двама мъже съответно на осем и половина и четири и половина години затвор за планиране на атаки срещу еврейски институции от името на иранския режим. През 2022 г. нейният състав е постановил присъда срещу 27-годишен сириец, установен като член на терористичната организация „Ахрар аш-Шам“.

Междувременно иззетите материали се съхраняват в сейф, като се твърди, че аудиофайловете все още са запечатани в плик. Решението на съда в Хамбург ще бъде следено отблизо не само в Германия, тъй като то ще даде ясен сигнал за баланса между нуждите на правосъдието и неприкосновеността на журналистическия труд – тема с глобално значение и пряко отражение върху всяко демократично общество.

свобода на словото защита на журналистическите източници свобода на пресата съдебен казус Хамбург конфискация на материали Цайт дела шамари журналистика медии
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

Избори по време на война

Избори по време на война

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

КС спаси трудовия стаж на работещите на 4 часа

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Неловък момент пред камерите: Мелания Тръмп избегна целувката на Доналд (ВИДЕО)

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

biss.bg
Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 час
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 4 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 час
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 27 минути
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Лавров подкрепя Техеран, но печели ли и Русия от кризата между САЩ и Иран?

Свят Преди 19 минути

Москва обещава подкрепа на санкционирания си съюзник, но анализатори посочват, че войната, чийто край Иран иска, е донесла огромни приходи на Русия

Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Всички имат достъп до AI. Защо тогава не всички ще имат еднакво предимство?

Любопитно Преди 26 минути

Изкуственият интелект става все по-достъпен, но истинската разлика вече не е в инструментите, които използваме, а в това какво умеем да правим с тях

Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Любопитно Преди 58 минути

Актрисата разкри за първи път, че е претърпяла хирургична интервенция за потвърждаване на пола, и сподели подробности за тежкото си възстановяване

<p>Нови разкрития за трагедията в&nbsp;подводницата &bdquo;Титан&ldquo; от приятел на&nbsp;шефа на OceanGate&nbsp;</p>

Приятел на шефа на OceanGate с разкритие: Стоктън Ръш планирал да умре в подводницата „Титан“

Свят Преди 59 минути

Собственикът на OceanGate Стоктън Ръш е планирал смъртта си и е създал подводницата „Титан“ като оръжие, за да остане завинаги в историята заедно с легендарния кораб, твърди неговият дългогодишен приятел и експерт по подводни плавателни съдове Карл Стенли

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Веригите към Манолова: КЗП не е орган по надценките, а председателят ѝ не е „морален стожер“

Парите ни Преди 1 час

Сдружението за модерна търговия твърди, че брутният марж в България е съпоставим с Франция, а печалбите – с Германия

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Любопитно Преди 1 час

Държавното обвинение настоява неврохирургът Леополдо Луке да получи ефективно наказание и 10-годишна забрана да упражнява медицина

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

7 часа в друго измерение: Детето чудо, което нарисува Исус, разкри голяма тайна от детството си

Любопитно Преди 1 час

Докато полиция, следови кучета и съседи я търсят под дърво и камък, 5-годишната Акиане Крамарик преживява 7-часово духовно пътуване. Днес художничката разкрива как това преживяване я вдъхновява да създаде известния си портрет на Исус

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Технологии Преди 1 час

Според милиардера това ще е добра идея и ще позволи обединяването на всички основни бизнеси в един. SpaceX вече притежава Starlink и xAI, като се търгува и на борсите, но той заяви, че решението не може да бъде взето от него, а от акционерите

Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

Три пробойни и следи от взрив: Международни експерти изследват отломките от дроновете, ударили „Челси 3“

България Преди 1 час

По корпуса на кораба са установени три пробойни, а на борда са открити фрагменти и взривно вещество

<p>Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън очарова султана на Оман в жълта рокля и любимата си тиара

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се присъедини към принц Уилям, крал Чарлз III и кралица Камила за държавния банкет в чест на султана на Оман. Бъдещата кралица очарова гостите в замъка Уиндзор с елегантна жълта рокля и историческата тиара „Любовен възел“

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Нов химичен анализ пренаписа историята на Уран и Нептун

Любопитно Преди 1 час

Въпреки сходния си външен вид, Уран и Нептун са по-скоро „братовчеди“ с напълно различна история, разкри ново изследване на химическия им състав, публикувано в списание „Астронъми енд астрофизикс“

Австралийската депутатка Хелън Хейнс

Ампутираха и двата крака на австралийската депутатка Хелън Хейнс след нападението с джип

Свят Преди 1 час

Съпругът на австралийската депутатка съобщи, че е ампутиран и десният ѝ крак. Той определи възстановяването ѝ като дълъг и труден път

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

„Невъзможното“ пътешествие: ДНК тест пренаписа историята за заселването на Хаваите

Любопитно Преди 2 часа

Мащабно ДНК изследване, публикувано в списание „Сайънс“, доказа, че коренните жители на Хаваите са преки потомци на древни мореплаватели от Великденския остров, преодолели над 7100 километра с платноходни канута през 13-и век

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Милионерът Красимир се завърна във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Жасмина от Ураганите срази Йордан от Канарите в епичен капитански дуел

<p>Пхенян предупреди за &bdquo;нова опасност от война&ldquo;</p>

Пхенян предупреди за „нова опасност от война“ заради ученията на САЩ, Южна Корея и Япония

Свят Преди 2 часа

Пхенян разкритикува съвместните маневри на американските, южнокорейските и японските въоръжени сили и ги определи като провокация

.

Студентски и учителски протести в Атина заради жилищната криза и проблемите в образованието

Свят Преди 2 часа

Гръцки студенти разпънаха палатки пред парламента в Атина заради непосилни наеми и жилищна криза, докато учителските синдикати обявиха 24-часова стачка и изведоха учениците на масови протести с искания за по- добро финансиране

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg
1

Чистят пътеките около Трявна

sinoptik.bg

Принц Хари търси помирение: Стига драма, нека няма проблеми и със семейството

Edna.bg

Защо умните жени често остават в грешните връзки?

Edna.bg

МВнР излезе с предупреждение до пътуващите до Франция, Италия, Белгия и Португалия

Nova.bg

Радев за акцията в Сунгурларе: Най-накрая се намериха достойни прокурори

Nova.bg