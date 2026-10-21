Краят на евтините полети? Ryanair свива дестинации и предупреждава за сериозен скок на билетите

И зпълнителният директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри отправи остри критики към Европейската комисия и Урсула фон дер Лайен, като я нарече „безполезно ръководство“ и обвини институциите в Брюксел, че говорят за конкурентоспособност, но правилата им единствено оскъпяват въздушния транспорт, съобщи EuroNews.

„В Европарламента имате един кораб от глупаци, който непрекъснато пренаписва и създава нови регулации. Те допълнително оскъпяват самолетните пътувания във момент, когато потребителите искат по-ниски цени“, заявява О'Лиъри в интервю за Euronews.

„Обложете американците с данъци“

Шефът на нискотарифния превозвач скочи срещу екологичните такси на ЕС, които се прилагат единствено за полети в рамките на самия съюз. В същото време американските, азиатските и китайските авиокомпании са освободени от тях, въпреки че по думите му генерират над половината от емисиите от авиацията в Европа.

„Никой не би създал толкова глупава система, освен Европейският парламент и Урсула фон дер Лайен. Ако наистина мислите за конкурентоспособността, обложете с данъци американските компании, когато кацат тук в Европа“, категоричен е той.

"Ursula von der Leyen is afraid to do anything except talk. She's useless." @Ryanair CEO Michael O'Leary tells #EuropeToday the EU Commission president is doing "nothing" to make Europe more competitive. https://t.co/KT2pHDmi82 — euronews (@euronews) October 20, 2026

Според данни на Eurocontrol полетите на дълги разстояния съставляват едва 6% от заминаващите самолети в Европа, но генерират над 50% от въглеродните емисии на сектора. О’Лиъри настоява за „справедлива и разумна“ такса за всеки полет, който каца или излита от европейска земя, без вратички за чуждестранни авиопревозвачи.

Орязване на полети и протест срещу таксите

Заради наскоро повишените летищни и екологични такси в редица европейски държави, Ryanair започва да свива капацитета си. Превозвачът съкращава 1 милион седалки и 20 маршрута от Белгия за зимния си график, след като местното правителство увеличи таксата за пътуване със самолет.

„Преместваме самолетите си в държави, които са конкурентоспособни. Белгия не е такава. Франция не е. А Германия е отчайващо неконкурентоспособна“, коментира той.

Подобни стъпки за съкращаване на полети вече предприеха и други европейски превозвачи като SAS и EasyJet.

Значителен скок на цените на самолетните билети

О’Лиъри отправи сериозно предупреждение към пътниците, че евтините полети скоро могат да останат в миналото. Въпреки че за настоящия период Ryanair е защитена от ценови шокове заради предварително договорените ниски цени на горивото, гаранциите за евтин керосин изтичат.

Военните конфликти в Близкия изток вече тласнаха цените на суровия петрол тип „Брент“ над 110 долара за барел заради рисковете за доставките през Персийския залив.

„Гарантираме, че няма да въвеждаме допълнителни такси за гориво сега, но няма абсолютно никакво съмнение, че цените на самолетните билети ще скочат значително, поради много по-високите цени на петрола“, предупреди той.