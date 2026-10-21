Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

З вездата от хитовия сериал на HBO „Еуфория“ Хънтър Шефър сподели изключително лична новина. 27-годишната актриса и модел разкри, че през декември миналата година (2025 г.) е претърпяла успешна хирургична операция за потвърждаване на пола.

Шефър, която се превърна в едно от най-разпознаваемите лица и гласове на транс общността, споделя, че е изключително доволна от резултата.

„Току-що си направих операция през декември, която беше невероятна, и я харесвам толкова много“, споделя тя пред изданието. „Аз съм жена. Аз съм момиче“, допълва категорично актрисата.

Hunter Schafer Reveals She Had Gender-Affirming Bottom Surgery https://t.co/8z7jJRg4Tr — Variety (@Variety) October 19, 2026

Ограничена до 150 крачки на ден по време на възстановяването

Процесът по оздравяване обаче изобщо не е бил лек. По време на тежкото си възстановяване в началото на годината, Шефър се е наложило да прекара дълъг период в изолация и пълен покой в специално нает за целта просторен апартамент, където близките ѝ са я посрещали.

Физическите ограничения били толкова строги, че в продължение на дни дневният ѝ лимит се е измервал в крачки.

„Мисля, че лимитът ми беше 150 крачки на ден, което си е направо нищо“, разказва тя с усмивка за трудния период.

"Euphoria" actress Hunter Schafer revealed she underwent bottom surgery last year, and shared how she feels now https://t.co/AijsfnAZsg — JustJared.com (@JustJared) October 19, 2026

Живот извън етикетите

През годините Хънтър Шефър многократно е заявявала, че иска работата ѝ като актриса да се оценява заради нейния професионализъм, а не единствено през призмата на нейния личен път и полова идентичност. Тя споделя, че е отхвърляла множество роли на транссексуални героини, за да не бъде капсулирана в тесни рамки от филмовата индустрия.

След успеха си в „Еуфория“, където изигра незабравимата роля на Джулс, актрисата продължава мащабната си кариера в редица нови проекти, сред които е и дългоочакваният научнофантастичен сериал „Blade Runner 2099“.