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Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна

Актрисата разкри за първи път, че е претърпяла хирургична интервенция за потвърждаване на пола, и сподели подробности за тежкото си възстановяване

21 октомври 2026, 10:27
Звездата от „Еуфория“ Хънтър Шефър разкри за тежка операция, пазена в тайна
Източник: Getty Images

З вездата от хитовия сериал на HBO „Еуфория“ Хънтър Шефър сподели изключително лична новина. 27-годишната актриса и модел разкри, че през декември миналата година (2025 г.) е претърпяла успешна хирургична операция за потвърждаване на пола.

Шефър, която се превърна в едно от най-разпознаваемите лица и гласове на транс общността, споделя, че е изключително доволна от резултата.

„Току-що си направих операция през декември, която беше невероятна, и я харесвам толкова много“, споделя тя пред изданието. „Аз съм жена. Аз съм момиче“, допълва категорично актрисата.

Ограничена до 150 крачки на ден по време на възстановяването

Процесът по оздравяване обаче изобщо не е бил лек. По време на тежкото си възстановяване в началото на годината, Шефър се е наложило да прекара дълъг период в изолация и пълен покой в специално нает за целта просторен апартамент, където близките ѝ са я посрещали.

Физическите ограничения били толкова строги, че в продължение на дни дневният ѝ лимит се е измервал в крачки.

„Мисля, че лимитът ми беше 150 крачки на ден, което си е направо нищо“, разказва тя с усмивка за трудния период.

Живот извън етикетите

През годините Хънтър Шефър многократно е заявявала, че иска работата ѝ като актриса да се оценява заради нейния професионализъм, а не единствено през призмата на нейния личен път и полова идентичност. Тя споделя, че е отхвърляла множество роли на транссексуални героини, за да не бъде капсулирана в тесни рамки от филмовата индустрия.

След успеха си в „Еуфория“, където изигра незабравимата роля на Джулс, актрисата продължава мащабната си кариера в редица нови проекти, сред които е и дългоочакваният научнофантастичен сериал „Blade Runner 2099“.

Източник: TMZ    
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