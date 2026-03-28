Русия и Иран обсъдиха кризата в Близкия изток, има ли шанс за дипломатически изход

Р уският външен министър Сергей Лавров е провел разговор с иранския си колега Абас Арагчи, по време на който двамата са обсъдили възможностите за дипломатическо уреждане на напрежението в Близкия изток, предаде Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение на руското външно министерство.

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

Според публикуваното изявление, двамата дипломати са разгледали в детайли ситуацията около ескалиращата военно-политическа криза в региона.

В документа се посочва, че напрежението е резултат от действия, определени от руската страна като „американско-израелска агресия“ срещу Иран.

По време на разговора са били обменени мнения относно възможностите за насочване към дипломатически решения, базирани на принципите на международното право. Подчертава се необходимостта от подход, който отчита интересите на всички държави в региона и цели намаляване на напрежението чрез преговори.

Иран и Русия координират позициите си във връзка с изостреното напрежение в Близкия изток

От съобщението става ясно още, че Сергей Лавров е информирал иранската страна за последната руска хуманитарна помощ, изпратена към Иран. Подобни доставки се вписват в по-широкия контекст на сътрудничеството между двете държави, което обхваща различни сфери.

Русия и Иран поддържат стратегическо партньорство, включващо политическо, икономическо, енергийно и военно взаимодействие. Споразумението между тях обаче не съдържа клаузи за взаимна отбрана, което означава, че не предвижда автоматична военна подкрепа в случай на конфликт.

Лавров е на работно посещение в Иран

Отделно от това, връзките между Москва и Техеран се проявяват и в контекста на войната в Украйна, където Русия използва ирански безпилотни летателни апарати. Конфликтът, който продължава вече пета година, оказва влияние върху международните отношения и засилва значението на съюзите и партньорствата в глобален мащаб.

Разговорът между двамата външни министри се провежда на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и засилени дипломатически усилия от различни страни за ограничаване на риска от по-широка ескалация в региона.