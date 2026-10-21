Технологии

Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания

Според милиардера това ще е добра идея и ще позволи обединяването на всички основни бизнеси в един. SpaceX вече притежава Starlink и xAI, като се търгува и на борсите, но той заяви, че решението не може да бъде взето от него, а от акционерите

Мартин Дешев Мартин Дешев

21 октомври 2026, 09:57
Мъск предлага Tesla и SpaceX да се слеят в суперкомпания
Източник: БТА/AP

И лон Мъск смята, че за Tesla и SpaceX би било по-добре да се обединят в една компания, слагайки електрическите превозни средства, ракетите, изкуствения интелект и роботиката под един корпоративен покрив. Тази идея вече не е просто спекулация. И двете компании са създали независими комисии, които да проучат възможността за сливане, макар че все още не е постигнато споразумение, съобщава Ars technica.

По време на обсъждането на финансовите резултати на SpaceX за третото тримесечие, Мъск открито подкрепи предложението. Той изтъкна, че обединяването на бизнесите би предложило значителни предимства, тъй като технологичните им амбиции все повече се застъпват. Окончателното решение обаче зависи от акционерите, а осъществяването на сделката съвсем не е гарантирано. 

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На пръв поглед Tesla и SpaceX оперират в коренно различни индустрии. Едната произвежда електрически превозни средства и системи за съхранение на енергия, докато другата изстрелва космически ракети и управлява сателитната мрежа Starlink, като е притежател и на xAI. Въпреки това, по-мащабните амбиции на Мъск все повече свързват двете компании.

Именно изкуственият интелект е в основата на предложеното обединение. Tesla разработва технологии за автономно управление и хуманоидни роботи, а по-широката бизнес империя на Мъск инвестира значителни средства в софтуер за изкуствен интелект и изчислителна инфраструктура. Споделянето на експертен опит, инженерни ресурси и капацитет за проектиране на чипове би могло да ускори развитието на редица проекти.

Мъск също така посочи Terafab – планирана инициатива за производство на полупроводници, както и Starmind: проект за съзвездие от орбитални центрове за данни. И двата проекта илюстрират амбицията му да контролира по-голяма част от инфраструктурата, необходима за разработването и експлоатацията на все по-мощни системи с изкуствен интелект. 

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Експертният опит на Tesla в областта на батериите и енергетиката би могъл да бъде полезен за захранването на центрове за данни, докато възможностите на SpaceX за извеждане на товари в космоса биха могли в бъдеще да съдействат за разгръщането на изчислителна инфраструктура в орбита. Възможностите за свързаност, предлагани от Starlink, биха могли да създадат допълнителни перспективи за свързаните превозни средства и автономните машини. Единна корпоративна структура би могла да улесни сътрудничеството, като намали сложността при координирането на проекти между отделни компании.

Съществува обаче значителна разлика между сътрудничеството и сливането. Tesla и SpaceX вече могат да си сътрудничат по различни проекти, без да се превръщат в едно общо предприятие. Освен това, едно сливане би изложило инвеститорите на много по-широк кръг от търговски и технологични рискове.

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Въпреки ентусиазма си, Мъск даде ясно да се разбере, че сливането съвсем не е сигурно. Тъй като той заема длъжността главен изпълнителен директор и притежава значителен дял и в двете корпорации, той призна, че е с явен конфликт на интереси и не може да участва във формалните преговори.

Вместо това, в отговор на интереса от страна на акционерите, както в Tesla, така и в SpaceX бяха официално създадени специални комитети, съставени от директори. Тяхната задача е да проучат възможността за осъществяване, структурата и условията на едно евентуално обединение.

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В крайна сметка, всяко окончателно споразумение ще трябва да преодолее сериозно препятствие: получаване на одобрение от мнозинството акционери. Инвеститорите и от двете компании ще трябва да преценят дали обединяването на дейностите на Tesla и SpaceX създава реална стойност, или просто внася ненужна сложност. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
SpaceX Илон Мъск изкуствен интелект софтуер технологии хардуер сателит
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