Френски изтребител Mirage 2000D се разби край Нанси, има загинал, издирват втори член на екипажа

И зтребител Mirage 2000D на френските военновъздушни сили се разби в Североизточна Франция в нощта срещу сряда. Най-малко един човек от екипажа е загинал, а втори все още се издирва, съобщиха френските въоръжени сили, цитирани от агенциите "Франс прес" (AFP), "Ройтерс" и "Асошиейтед прес" (AP).

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Катастрофата е станала във вторник вечерта, 20 октомври, около 23:00 ч. местно време (00:00 ч. българско време на 21 октомври), в района на Рожевил, в департамента Мьорт-е-Мозел, близо до град Нанси.

Самолетът е бил от авиобаза 133 Нанси-Оше и е изпълнявал тренировъчна мисия. По информация на френските медии радиовръзката и радарният контакт с базата са били загубени при завръщането му.

Единият член на екипажа е открит мъртъв. Продължава издирването на втория военен, съобщиха френските военновъздушни и космически сили.

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Свидетели чули силна експлозия

Местните власти са получили сигнал за катастрофата във вторник вечерта. Жители на района разказали, че са чули силен взрив и са видели огнено кълбо в небето.

Кметът на Пон-а-Мусон Анри Лемоан съобщи в социалните мрежи, че отломките на самолета са били забелязани с помощта на дрон.

В издирвателната операция участват пожарникари, военни спасителни екипи и жандармерия. В района са изпратени и специализирани екипи от авиобазата Нанси-Оше, а за оглед на терена се използва хеликоптер.

Причините за катастрофата все още не са установени. Започнали са разследвания, които трябва да изяснят обстоятелствата около инцидента.

Какво представлява Mirage 2000D

Mirage 2000D е двуместен боен самолет, разработен от френската компания Dassault Aviation. Моделът е специализиран в ударите по наземни цели и е предназначен за действия в сложни бойни условия.

Самолетът влиза на въоръжение във френските военновъздушни сили през 1993 г. и е използван в редица военни операции, включително в Косово, Афганистан, Либия, Ирак и Сирия, както и в района на Сахел в Африка.

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Mirage 2000D е двуместен - освен пилота на борда има офицер, отговарящ за системите за управление на въоръжението и изпълнението на бойните задачи. Именно двама военни са били в катастрофиралия самолет.

Френските военновъздушни сили модернизират машините, за да могат да останат на въоръжение и през следващото десетилетие. Засега няма официална информация за техническа неизправност или друга конкретна причина, довела до катастрофата.